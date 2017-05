Advierten faltante de vacunas BCG para recién nacidos en el hospital San Roque

Advierten la preocupación entre padres de recién nacidos por la falta de BCG en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná. Ocurre que la aplicación de la vacuna a los bebés es de vital importancia para prevenirlos de la tuberculosis, por lo que ante la faltante, no se los está inmunizando contra esa enfermedad."Tenemos algunas dosis en depósitos pero son para la Maternidad del hospital y hace tres días que no tenemos para el público; hicimos el pedido pero no llegan desde el Ministerio Salud", confirmó a, Nahir Gabini, enfermera del vacunatorio del nosocomio.Con lo cual, confirmó que están egresando del San Roque, bebés sin ser inmunizados. "A veces vuelven a los 10 o 15 días", comentó al respecto.Respecto de la faltante, la enfermera indicó que ya realizaron los pedidos al ministerio de Salud de la provincia.En la oportunidad, comentó que "en el sanatorio Rawson y La Modelo tienen algunas dosis, pero muy pocas, porque son frascos multidosis, y tienes que tener al menos 10 chicos para vacunar; si no tenés 10 neonatos para vacunar se pierden esas dosis".