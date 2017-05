Sociedad

Es por primera vez

Martes 9 de Mayo de 2017

Fallo inédito proclama la "violencia de genero económica" contra una mujer

Un hombre hizo una operación de dinero y se lo ocultó a su ex mujer. El fallo considera que la violencia económica existe. El condenado vendió un auto a espaldas de su ex mujer, y ella no recibió la parte que le correspondía.