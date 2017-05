Le amputaron los 10 dedos cuando era niña y ahora estrenó sus nuevas manos

Mayo de 2017

"Hoy es 26 de septiembre de 2002", escriben esa mañana los chicos de Pozuelo, a 25 km de Las Termas de Río Hondo. Con seis hijos en casa, Margarita Vera tiene mucho que hacer. Camila Cajal es (en ese momento) la más chica:. El 14 de octubre se realizará la primera de un montón de cirugías.Camila y Margarita están en el consultorio tucumano del traumatólogo Claudio Brahim, santiagueño como ellas. Los acompaña otro de los protagonistas de esta historia: Lucas Abdala tiene 27 años y está a tres materias de terminar Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.El doctor Brahim y Lucas tienen en Camila "una gran ayudante", aseguran: ella puso sus muñones a disposición de los dos para que pudieran ayudarla, pero fundamentalmente, para ayudar a otros."Claudio es mi médico, pero también mi amigo", cuenta Lucas, el único tucumano de este cuarteto, y revela el prólogo de esta historia conjunta: "íbamos andando en bici cuando me pidió ayuda. 'Tengo un problema', me dijo, y cuando me lo contó ¡casi me caigo y me tiene que enyesar de nuevo!"Ese 26 de septiembre creí que mi vida acababa -relata casi 15 años después Margarita-. "Pero enseguida me di cuenta de que no podía bajar los brazos. Fue un proceso largo... De alguna manera lo sigue siendo".En 2003 fueron juntas por primera vez al hospital Garrahan, en Buenos Aires; la pequeña tenía 2 añitos. "Seguimos yendo como hasta los 7 -dice Camila, que en general dice poco-. De eso sí me acuerdo un poco; pero son como sombras borrosas".Quizás es una suerte: hay cosas que mejor olvidar. Lo otro bueno que le pasó es que tiene una mamá que peleó contra todo hasta que logró para su hija una vida normal:Hace cuatro años Margarita y Camila conocieron a Brahim en el consultorio que él tiene en Santiago. "Me impresionó cuántas habilidades había desarrollado en la mano izquierda, donde había sido posible formar una especie de pulgar que tenía movilidad (se llama mano metacarpiana)", explica el médico. "Pero el muñón derecho le había quedado en ángulo recto con el brazo y sin movilidad. Decidimos volver a operar para enderezarlo y armar una mano metacarpiana. Logramos lo primero (mejorando la comodidad de Camila), pero no lo segundo", añade.Como Margarita, él tampoco bajó los brazos: "nunca me resigné fácilmente a tener que decir la frase 'es una secuela, qué le vamos a hacer'", apunta.Pero no se quedó allí, y así"Usamos planos que están disponibles para cualquiera en internet, free software y la impresora 3D de Claudio, y construimos la parte electrónica con elementos que se consiguen fácilmente en Tucumán (era uno de los objetivos) -explica contento Lucas-. Lo más caro son las cinco pilas... ¡porque son recargables!"Camila sigue diciendo poco, pero agradece y se presta a todas las pruebas que le proponen; pero -reconoce- está tan adaptada a 15 años de su mano metacarpiana que estas nuevas, a veces, le molestan un poco. Y aquí se explica por qué Brahim y Lucas la consideran su ayudante:Camila Cajal no es la única ayudante del traumatólogo Claudio Brahim y el casi ingeniero electrónico Lucas Abdala. Ramón Romero (33) es abogado.con lo que me encanta cocinar", exclamó mientras con su prótesis recién estrenada sostenía un pesado calentador. Fuente: (La Gaceta).-