Maradona: "No me entra en la cabeza que Cyterszpiler se haya suicidado"

"No me entra en la cabeza que se haya suicidado, el gordo era muy fuerte", remarcó Diego Maradona sobre la muerte de quien fuera su primer representante, Jorge Cyterszpiler, que el domingo murió tras tirarse desde el séptimo piso de un hotel de Puerto Madero.



"No lo podía creer. Si bien estaba pasando un momento malo familiarmente, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Para mí, el suicidio no entra en esto", sostuvo Maradona en declaraciones formuladas a radio La Red.



El "Diez", al conocer la muerte de Cyterszpiler, se puso en contacto con los integrantes del grupo de amigos que compartían en la infancia.



"Nos dormimos todos. Tendríamos que haber ido nosotros a hacerle de psicólogos", lamentó.



Respecto a los motivos que podrían haberlo llevado a tomar la drástica decisión de quitarse la vida, consideró: "Una mujer no te mata. Te hace sufrir, pero no te mata. Él tenía sus hijos como para vivir y eso no se compara con todos los problemas que podés tener entre pareja".



"De eso del suicidio me queda una espina", reiteró el flamante entrenador del Al-Fujairah SC de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.



"Yo lo conocí a Jorge a los 12 años, cuando me daba de comer en la casa de La Paternal. Éramos cinco y nos preparaba para el sábado. Nos llevaba a comer a la casa el viernes. Aunque no comíamos mucho", contó Diego de cuando empezó su relación con el representante de futbolistas.



Maradona recordó los motivos por los cuales decidió que Cyterszpiler ya no fuera más su manager y rompieran la amistad que tenían.



"Me falló en un momento muy difícil, pero nunca lo quise denunciar. Me han dicho que lo denuncie y nunca quise", reveló el "Diez" en referencia a la ruptura comercial, ocurrida en 1985.