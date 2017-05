Antonella sigue con su lucha, pero la familia vive momentos angustiantes

Sociedad Las fotos y el emotivo video de Antonella tras la visita de Abel Pintos

Para colaborar

Mientras la niña Antonella González, de 8 años, se acerca a su trasplante de médula, su familia está angustiada porque la vivienda que poseen no está preparada para que ella vuelva a Gualeguaychú cuando su salud se lo permita.En el mediodía de este lunes,, por lo que ahora comenzará una serie de cinco sesiones continuas de quimioterapia en aislamiento, para luego realizar el tan esperado y necesitado trasplante de médula ósea.Natalia Bazán, mamá de la niña internada en el Hospital Garrahan, contó la difícil situación económica que atraviesan y la preocupación por la vivienda que poseen en el Barrio Pitter de Gualeguaychú, donde la niña necesita una habitación y un baño solo para uso personal."Si todo sale bien,. Estamos re complicados, no sabemos a dónde vamos a ir, p. Esto es los primeros tiempos, cuando tengamos que volver a Gualeguaychú, no sé qué vamos a hacer", dijo y explicó las"Se hizo una pieza adelante con la colaboración de la escuela adonde concurre Anto y otras donaciones y después apareció la gente del municipio, que ellos se iban a hacer cargo de la pieza y el baño de Antonella. Terminaron la otra que se estaba haciendo adelante y ellos mismos dijeron que eso no era lo adecuado para Anto, que iban a hacer otra pieza atrás, incluso ya están levantadas las paredes, ellos me mostraron el plano de cómo se iba a hacer todo y estuvieron más de dos meses en casa los albañiles trabajando y un día se fueron sin terminar lo que necesitábamos para Anto. Llamé a Estefanía que es la arquitecta de Viviendas y ella me explicó que los necesitaban para una obra y que tampoco había presupuesto. Pregunté cuando iban a volver y me respondieron que no sabían".Ellos me mostraron los planos, como iba a quedar todo, y no hay nada. Los grupos que estaban armados para ayudar, al intervenir el municipio, se dedicaron a hacer campaña por la donación de médula y a ayudar a otros chicos también. No sé qué voy a hacer cuando tenga que sacarla de acá, el municipio se borró, me dijeron que iban a volver pero no saben cuándo. Que la gente sepa que en casa no está todo terminado", dijo.Natalia explicó también que "el papá y yo estamos acá porque nos turnamos doce horas cada uno para cuidarla, otro no puede entrar, yTuvimos que sacar perros, gato, todo lo que había que pudiera tener pelo de mascotas y", relató.Al ser consultada sobre si desde provincia o nación había recibido ayuda o algún ofrecimiento, Natalia respondió que "no hemos tenido contacto, pero acá por ejemplo, pero aún no la he conseguido y la verdad no queda tiempo para hacer otra cosa, hay que estar adentro, con ella", finalizó en declaraciones a