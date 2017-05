Argentina: Catástrofes naturales podrían empeorar por delicada situación hídrica

La Cruz Roja Argentina alertó por la "magnitud" de las catástrofes ocurridas este año en el país y aseguró que la situación "puede empeorar por la delicada situación hídrica", mientras que reclamó una nueva ley que regule a los voluntarios, al celebrarse el Día Mundial de la Cruz Roja Internacional.



"Fue un año muy complejo", aseguró a Télam el presidente de este movimiento humanitario en la Argentina, Diego Tipping, y explicó que de las 9 emergencias en las que intervinieron en 2017 se destacaron las inundaciones en la ciudad bonaerense de Pergamino y en la chubutense de Comodoro Rivadavia, y el alud en Volcán, Jujuy.



"Vemos que la situación puede empeorar por la delicada situación hídrica del país", alertó Tipping y comentó que la Cruz Roja lleva invertidos 15 millones de pesos por los desastres naturales que requirieron su asistencia, no obstante destacó que "los sistemas de salud estuvieron acordes, no se manifestaron enfermedades propias de las catástrofes".



"En contextos complejos, donde las vulnerabilidades aumentan todo el tiempo, nuestra capacidad de acceder a las personas necesitadas cambia constantemente, pero nuestros voluntarios recurren a formas creativas e innovadoras para adaptar las soluciones a los contextos locales, llegar a las personas necesitadas y ayudarlas a prepararse para estos retos, hacerles frente y recuperarse", indicó Tipping.



El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del mundo y llega desde 1863 a más de 160 millones de personas en 189 países a través de su red integrada por unos 17 millones de voluntarios.



En Argentina cuenta con una red de 65 filiales, 7.847 voluntarios y voluntarias que realizan actividades en sus comunidades, 35 servicios educativos de los que egresan más de 3.000 profesionales por año (es la organización en que más enfermeros y guardavidas se egresan) y se capacitan a más de 32.000 personas en Primeros Auxilios por año.



"Los voluntarios de la Cruz Roja trabajan junto a las comunidades y entregan su compromiso, su energía y su tiempo", aseveró Tipping.



En el 189° aniversario del nacimiento del fundador del Movimiento Internacional, Henry Dunant, el presidente de la Cruz Roja en Argentina destacó que "es una oportunidad para reconocer la contribución y los logros de los millones de voluntarios y empleados en todo el mundo que hacen todos los esfuerzos posibles para que nadie quede abandonado a su propia suerte".



En 2016 se presentó la última iniciativa para modificar la normativa ya que la actual tiene más de cien años y no abarca "muchos aspectos de todas las labores que se hacen hoy en día", explicó Tipping.



"La sede de Argentina fue la primera de los 35 países de toda América pero es la que tiene la legislación más vieja", se quejó el presidente del organismo y pidió una nueva ley para "proteger al voluntariado".



"En Argentina la ley que protege el emblema de la Cruz Roja es de 1893 y en 1949 se definió otra normativa que regula algunas de las vinculaciones de la organización", explicó Tipping y aseguró que "ambas leyes son importantísimas, pero necesitan una actualización".



Según contó, hay muchas empresas que utilizan el logo de la Cruz Roja en sus productos con el fin del rédito económico y desde la organización no puede iniciar acciones por no estar contemplado en la normativa vigente.



Asimismo, el proyecto de ley presentado, el cuál sólo fue tratado en una comisión de Diputados, exige el reconocimiento de los voluntarios en Argentina tenga carga pública y que se regule los primeros auxilios, ya que "hay proyectos que prevén la obligatoriedad de la capacitación en esta temática, pero no hay ninguno que especifique qué son y hasta dónde llegan", dijo Tipping.



El 8 de mayo se celebra el aniversario Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por el natalicio del fundador Henry Dunant, que creó en 1863 la organización en Ginebra, Suiza, con el objetivo de proteger a los militares heridos en campaña.