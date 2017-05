Diez claves para una mejor salud cardiovascular

"Pero cuando pensamos esa definición en función de lo que es la salud cardiovascular, es importante añadir otros 'actores' como por ejemplo la presencia de ciertos hábitos, la influencia de los factores de riesgo, y la posibilidad de que se desarrollen eventos cardiovasculares como la angina de pecho o el infarto de miocardio", consignó Julieta María Bustamante, médica cardióloga y jefa del Centro de Rehabilitación Cardiovascular del Hospital Universitario Austral.



Pensando en la prevención y los cuidados, Bustamante explicó cuáles son las "10 claves para una mejor salud cardiovascular":



1) Moverse: Realizar ejercicio físico regularmente (como mínimo 3 días a la semana durante 30 minutos). Y dado que la clave está en la regularidad, es importante que cada persona elija el ejercicio que le guste. Puede ser correr, caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, hacer yoga, etc.

En este sentido es importante incorporar el concepto de "andar". ¿Qué quiere decir esto? desplazarse a pie. Dejar un poco de lado el auto o los medios de transporte para caminar.



2) Comer mejor: Alimentarse en forma saludable, partiendo de una dieta equilibrada, variada y suficiente. Por ejemplo, las frutas, verduras y hortalizas no pueden faltar en la mesa; pero además hay que hacer 5 comidas al día.



3) Reducir ingesta de sodio: Lo ideal es priorizar los alimentos frescos y descartar los procesados porque suelen tener sal añadida.



4) Tomar agua regularmente: Entre 1,5 y 2 litros por día.



5) Limitar el consumo de alcohol.



6) No fumar.



7) Practicar técnicas de relajación.



8) Dormir entre 6 y 8 horas por día.



9) Realizar controles periódicos con su médico.



10) Mantener a raya los valores bioquímicos y corporales: entre los primeros la glucemia y el colesterol; y en segundo lugar la presión arterial y el perímetro de cintura.