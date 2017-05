Lanzan campaña para mejorar conocimiento y control de la hipertensión arterial

La iniciativa, titulada "Conoce y Controla tu Presión Arterial", fue presentada con de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y se desarrollará durante todo mayo.Presente en más de un tercio de la población adulta, la hipertensión arterial es una de las principales causas de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebro vascular y enfermedad renal.La HTA es una enfermedad asintomática, y sólo hay una forma de saber si la presión está alta: conociéndola mediante su control periódico.Se considera HTA cuando las cifras de presión arterial están elevadas persistentemente por encima de 140/90 milímetros de mercurio (mmHg) o 14/9 como se dice habitualmente.La HTA se puede controlar si se realiza un tratamiento adecuado indicado por un profesional.Bajo estas premisas, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) lanzó una campaña pública designando a mayo como el "Mes de la Medición de la Presión Arterial", en consonancia con la International Society of Hypertension (ISH) y la World Hypertension League (WHL).Se trata de una campaña activa en la que participaran 60 miembros de la SAHA que medirán la presión arterial en más de 60 hospitales, clínicas y centros de salud en forma gratuita a entre 20 y 30 mil personas en todo el país.Además se realizara una campaña masiva, que incluirá difusión en medios audiovisuales (radio y TV), las redes sociales e Internet."La hipertensión arterial no controlada es la principal causa de muerte a nivel mundial; ha mantenido ese triste liderazgo en la última década, y es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad renal y otras enfermedades cardiovasculares", destacó la cardióloga Judith Zilberman, presidente de la SAHA.La presión arterial es variable, si sus valores están en 140 mmHg para la presión sistólica o máxima y/o 90 mmHg para la diastólica o mínima, la persona debe consultar al médico para confirmar si realmente tiene valores elevados, ya que a veces hace falta tomar la presión con otros métodos ?como el monitoreoambulatorio de presión arterial de 24 hs (MAPA) o el monitoreo domiciliario durante varios días (MDPA)? para diagnosticar correctamente si la persona es hipertensa o no.El estudio RENATA, el más importante a nivel nacional, reveló que la HTA creció casi un 10% en menos de una década en la población argentina: del 33,5% en 2007 al 36,3% en 2016.Entre la población hipertensa, el 38,8% no sabe que lo es, y sólo un 24,2% están tratados y controlados, a pesar de que existen tratamientos eficaces que incluyen pautas alimentarias, ejercicio físico y, en la mayoría de los casos, terapia farmacológica.Asimismo, un 5,7% de los hipertensos diagnosticados en la Argentina no se tratan, y un 31,3% no están controlados."Eso significa que hay responsabilidades compartidas, ya que puede deberse a que el paciente no cumpla las medidas no farmacológicas del tratamiento, relacionadas con la alimentación y la actividad física, a su falta de adherencia al tratamiento farmacológico, o también a lo que llamamos 'inercia médica', que se da cuando el profesional no le da la debida importancia al cumplimiento de la metas del tratamiento en cada paciente", explicó el cardiólogo Marcos Marín, miembro de la Comisión Directiva de la SAHA.Entre los datos más preocupantes que reveló el estudio RENATA, también hay una importante prevalencia de la HTA en personas jóvenes, y de la población menor de 34 años que es hipertensa, el 81% de los varones y el 57% de las mujeres no lo saben."Si bien la prevalencia de hipertensión tiende a crecer conforme aumenta la edad, hay cerca de un 10% de la población entre 18 y 34 años que tiene la presión alta", señaló Pablo Rodríguez, miembro de la Comisión Directiva de la SAHA.Rodríguez explicó que en la aparición de HTA a edades tempranas "hay un componente genético, pero sin duda el incremento que vemos tiene que ver con un empeoramiento de los hábitos alimentarios, con un exceso de sodio y de grasas, y con una escasa actividad física, características que parecen estar cada vez más arraigados en las generaciones jóvenes".A través del sitio web www.conoceycontrola.org.ar , la SAHA ofrece como parte de la campaña información sintética y concisa sobre la importancia de controlarse la presión arterial, recomendaciones para el cuidado de la salud y la aplicación "Seteá tu alarma", en la que cada paciente puede fijar y administrar recordatorios mensuales y anuales para la toma de la presión y sus visitas al médico.Y en el hashtag #conoceycontrolatupresionarterial la SAHA publicará diariamente durante todo el mes de mayo tips y consejos útiles para el cuidado de la salud en las redes sociales Facebook y Twitter.