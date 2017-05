El bullying "es una conducta aprendida. Son violencias que se transmiten"

Sociedad El documental de la CNN sobre joven entrerriana víctima de acoso escolar

Intervención de los padres

Violencia y patología

Los espectadores

Estadísticas

Quiénes son

Las docentes Ana y Silvina Somoza, son dos de las fundadores de la organización Fortalecer (Recursos para Familiares y Comunidades) , y estuvieron en Crespo convocadas por la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño, en jornadas de capacitación a docentes por la problemática del bullying, acoso que se da en ámbitos escolares.Las profesionales se refirieron al bullying, un tipo de violencia muy común en las escuelas y también hablaron sobre el ciberbullying, que implica un acoso similar, pero a través de redes sociales. Dejando claros conceptos sobre una problemática que avanza en la sociedad, y donde Argentina es uno de los países latinoamericanos con más casos de acoso escolar.- ARS: El título salió porque,Porque cuando hay una situación de bullying, los chicos no pueden resolverla por sí mismos. El bullying es acoso escolar. Y el ciberbullying también es el acoso entre compañeros, pero por medio de las redes sociales.- ARS: Los medios influyen mucho. La cultura postmoderna ha sido trasladada a Latinoamérica por la televisión y las películas. El problema ya existía, pero ahora se la ha puesto nombre, lo cual es muy bueno porque si sabemos de qué estamos hablando podemos intervenir en forma adecuada.- ARS: Bullying es todo tipo de acoso, maltrato, abuso, en forma reiterada e intencional, donde un chico ejerce violencia sobre otro frente a un grupo de espectadores, que no actúa, y ante la ausencia o la mala actuación de los adultos, ya sean padres o educadores.Cualquier chico o chica puede ser víctima de bullying.Pero en vez de hablar de las violencias que sufren, se las transmiten a algún chico al que toman de 'punto'.- ARS: Sí, justamenteY también puede ser lleguen a actuar como delincuentes, porque se acostumbran a la violencia. A veces son violencias o dolores que no fueron resueltos y se expresan de esa manera. Por eso, hay que actuar inmediatamente cuando estamos a tiempo. Lo mejor para evitar el bullying es la prevención.- SES: Lamentablemente,Algo que debemos tener en cuenta es queSi vamos al Colegio y esas violencias no se detienen a tiempo, se instalan en el grupo. A veces, comienza desde muy chiquititos.- ARS: Ha habido casos. Hubo hace unos años un caso muy resonante de un chico que le decían 'Pantriste'. Lo apodaron así porque era un chico que en la escuela no actuaba, no hablaba, estaba triste. Un día llevó un arma y mató a un compañero. Hace menos tiempo, el caso de 'Junior' en Carmen de Patagones. También había sido víctima de bullying.- SES:Puede ser que bajen el rendimiento escolar o que se retraigan; que no quieran ir al colegio; que tengan dolor de panza. Empiezan a manifestar cosas que antes no se veían.Pesadillas, insomnio, ataques de llanto, estrés.- ARS: No quieren ir a la escuela, pero tampoco quieren ir a actividades fuera de la escuela, donde están esos compañeros.- SES:Muchas veces son chicos 'populares', porque pueden tener un aspecto carismático, más que nada en la adolescencia. Cuando son más chiquitos, desarrollan conductas más físicas: patean, pegan, pelean. De grandes, se puede instalar una violencia más sutil.- ARS: No son patologías. Nosotros distinguimos entre la violencia y las patologías. Puede ser que un chico tenga algún tipo de conducta patológica, pero no quiere decir que las violencias sean patológicas. Nosotras las separamos. Porque las violencias son conductas que cualquier persona desarrolla. Si además es una persona con una patología de base, se le suma. Pero, tenemos que separarlos porque si no, cualquier acto violento lo justificamos a través de la patología y no puede ser justificado bajo ningún modo.- SES: Pueden entrar en una situación de adicción por no tener las palabras necesarias para expresar sus sentimientos.- ARS: Por eso mismo? este (muestra un ejemplar) es el libro 'Bullying no es cosa de chicos'. Y antes escribí un libro para prevenir la violencia, 'Juntos y en Paz'. Tiene recursos para enseñarles a los adolescentes, a través de juegos y distintas actividades, que aprendan a expresar lo que les pasa. Esto tiene que ver con la prevención y ayudarles a resolver el bullying.Va a ejercer más violencia. Hay que ayudarlo a sentir empatía.Mostrarle que no hay ningún motivo por el cual merece sufrir bullying ni violencia de ningún tipo; que es de mucho valor; que tiene dignidad y derechos; que todos somos iguales; y que es importante que lo hable. Hay que enseñarles a hablarlo. Y también hay que trabajar con los espectadores porque pueden ser un factor importante rompiendo el bullying. Si los espectadores defienden a la víctima, la acompañan, entonces el que ejerce bullying se queda solo y no tiene el público que necesita.- SES: Los espectadores pueden ser activos o pasivos. Los pasivos son los espectadores indiferentes, no toman partido; los activos son los que, por ahí, impulsan al acosador. A veces, es porque quieren ser populares ellos también y formar parte del grupo de los populares. A veces, están amenazados o tienen miedo que los dejen afuera. Hay que trabajar mucho con los espectadores porque pueden desarticular todo lo que se está dando en el escenario. Si ellos no se pliegan al acosador, se ponen del lado de la víctima y hacen justicia, pueden trabajar para promover el buen trato. Si son promotores del buen trato y hacen justicia se acabó la función, no hay más 'show'.- ARS:- SES: Unesco tiene estadísticas de secundarios, cuatro de cada diez chicos de secundaria padecen bullying en América Latina.- ARS: O fueron testigos de casos, es una estadística muy triste. Realmente es un problema que afecta a todos los países. Argentina, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con más bullying y ciberbullying. Porque hay que acordarse que la discriminación está en la base del bullying. En Finlandia había muchos casos de bullying y crearon un programa, KIVA, que se basó en actuar sobre los espectadores. Tuvieron mucho éxito. Por lo que decíamos antes, si se termina el público, el que hace bullying ya no se siente estimulado a ejercerlo. Pero es un problema mundial.- SES:El derecho a tener distintas características físicas; el derecho a ser hombre o ser mujer en una posición de igualdad, porque somos todos distintos, pero tenemos igual valor. Trabajando en el lenguaje de los derechos, podemos enseñar nuevas miradas.- ARS: Yo creo que es la discriminación, somos muy discriminadores. También, el machismo, porque toda la violencia de género tiene que ver con la discriminación hacia la mujer.- SES: Son las reglas del juego del patriarcado, tener dominación sobre otro. Esa es la clave del bullying: uno que quiere dominar al otro. Son los postulados del patriarcado. Eso está en la dicotomía ricos vs. pobres, blancos vs. negros, hombre vs. mujer. Todo lo que nos enfrenta tiene mucho de la cultura del patriarcado.- ARS: Se trata de romper esos estereotipos de género. Que el hombre 'debe ser' violento, 'tiene que ser macho'. Porque siempre la violencia es ejercida desde el más fuerte hacia el más débil. Hay chicas que hacen bullying también, porque son más fuertes por algún motivo. Pero también hay muchos varones que hacen bullying, por esto del patriarcado.es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Didáctica, bachiller en Teología y pastora de la Iglesia Cristiana de las Familias de Máximo Paz (Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires). Es directora editorial de Fortalecer. Es autora de los libros "El Bullying no es cosa de chicos" y "Juntos y en Paz".(SES), hermana de Ana, es fonoaudióloga, consultora psicológica, profesora universitaria y educadora cristiana. Docente de la carrera de Fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; donde es coordinadora de departamento del área de Voz. También es coordinadora de Programas de Prevención Comunitaria en la Asociación Fortalecer.Fortalecer es una asociación civil que trabaja desde 1995 en la promoción de la salud integral de las personas, familias y comunidades. Su misión es proveer recursos para fortalecer familias y comunidades para que sean contextos sanos que promuevan el desarrollo integral de cada miembro. "Fortalecer es una Asociación Civil con el objetivo de generar espacios donde las familias y comunidades vivan los valores cristianos de solidaridad y paz", señalaron las entrevistadas. (Fuente: Paralelo 32)