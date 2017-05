Boliches y espectáculos públicos de Concordia deberán proveer agua gratis

En Concordia se deberá proveer agua gratis en boliches y espectáculos públicos. Así lo estipula una ordenanza recientemente aprobada. La iniciativa pertenece al concejal oficialista Alberto Zadoyko y pone el acento de la importancia del agua en la vida humana. Incluso, se estipulan penalidades por incumplimientos.



La ordenanza pudo ser aprobada luego de ser derivada a diferentes áreas, en las que se solicitó opinión; las que volvieron en forma favorable, lo que permitió el visto bueno de todo Concejo Deliberante.



El edil oficialista autor de la normativa enfatizó que el agua es un derecho humano universal, consagrado en la Carta Internacional de Derechos Humanos; por tal motivo su obtención reviste inexorablemente el carácter de pública y gratuita.



Fundamentación



Según información enviada a Diario Río Uruguay, en uno de los considerandos se lee "que siendo un derecho humano no se pueden permitir prácticas que limiten su alcance sin considerarlas faltas graves". En ese sentido, se agrega que "son los clientes quienes deben decidir si consumir agua potable embotellada o no, según sus necesidades y posibilidades".



En efecto, la fundamentación pone el eje que - en reiteradas ocasiones - los establecimientos donde se celebran este tipo de espectáculos, especialmente en los que se realizan actividades bailables, no brindan el servicio de agua en la totalidad de la jornada; obligando a sus clientes a consumir agua embotellada comercializada, muchas veces, por ellos mismos.



Implementación



Por último y para establecer la implementación, se sugiere la colocación de dispensers públicos "o a disponibilidad del barman", en la barra de bebidas de cada lugar, en el caso de los boliches bailables.



Se aclaró que, en caso de incumplimientos, existe un capítulo de procedimiento y sanciones estipuladas.