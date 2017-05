Operaron a tres jóvenes con labio palatino en el Hospital Centenario

El jefe del Servicio de Odontología y Responsable de los Comité de Docencia e Investigación del hospital Centenario, Guillermo Villamonte, narró que "preparamos una jornada quirúrgica donde se hicieron cirugías de reconstrucción del maxilar superior a cargo del Dr. Alejandro Silvestrini que es Cirujano maxilofacial del Hospital El Cruce, de Lomas de Zamora, a pacientes de entre 10 y 14 años. Es un hito médico porque recordemos que, si bien no es una patología grave, lleva mucho tiempo y se la atiende desde que nacen. En la región no se hacía esta especialidad y los padres tenían que hacer múltiples viajes a Buenos Aires, Rosario y Paraná para tratar a sus hijos".



En este sentido agregó: "Esto complementa la atención de pacientes adolescentes que participan en el curso que estamos dictando de Fisurados Labio Alveolos Palatinos desde el año pasado y hoy arribamos a este importantísimo momento para el Hospital, para el Comité y la Dirección porque el Dr. Silvestrini se ha sorprendido por las instalaciones y el equipamiento de nuestros consultorios para realizar las prestaciones", expuso Villamonte.



Justamente, Alejandro Silvestrini precisó que "es la primera vez que estas cirugías se hacen en la ciudad y la idea es seguir realizándolas además de avanzar a otras de mayor complejidad. Los doctores están en capacitación constante y, de hecho, mi presencia aquí formó parte no sólo de la intervención quirúrgica sino también de la instrucción del personal".



El profesional explicó que "fundamentalmente es cambiarle la calidad de vida a los chicos porque se trata de pacientes que tienen muchas alteraciones estéticas y funcionales; siendo por ejemplo objeto de chistes en la escuela por sus compañeros. Son jóvenes que no se pueden meter a una pileta sin que les ingrese agua por la boca aunque la tengan cerrada, tomar mates o inflar un globo. Los pacientes suelen atravesar por varias cirugías y nuestra idea es ir de menor a mayor porque, en ciertos casos, se requiere de anestesia general y no local, como las que acabamos de hacer".

En tanto, Guillermo Villamonte agregó que "esta patología comprende a muchos profesionales en una atención multidisciplinaria. Hay una demanda muy importante y los Hospitales de otras regiones están sobrecargados, entonces, nuestra intención es ahorrarle costos a los padres y descomprimir esos servicio públicos. La idea es continuar con la capacitación a profesionales propios del Hospital y otros que están fuera de la institución. Por supuesto, seguir con la atención local de estos pacientes y un ansiado logro a futuro es poder hacer las intervenciones de bebés y niños cuando se cuente con una Terapia Intensiva Infantil para cerrar el círculo de asistencia de la fisura labio palatina".



El curso que comenzó en 2016 está basado en Ortodoncia y Ortopédica, además de las cirugías. Todos los costos son afrontados por el Hospital, de hecho, en la parte de ortodoncia hay elementos que tienen tecnología que ni siquiera es nacional sino que se importa.