Una actualización habría sido la causa de la caída mundial de WhatsApp

Sociedad Circula una falsa explicación sobre la caída de WhatsApp

Sociedad WhatsApp estuvo caído más de dos horas a nivel mundial

Según distintos expertos consultados por medios especializados en tecno, la caída de más de 120 minutos de la aplicación fue porque los servidores de WhatsApp se estuvieron preparando para probar una actualización de la app.que creía probable que una actualización de la aplicación fue la causante del problema. "WhatsApp envía una nueva versión de la aplicación cada pocos días y es probable que el estar creando código nuevo cada poco tiempo suponga que a veces no esté listo para su lanzamiento", dijo y añadió que "cada desarrollo viene con un riesgo. Sólo se necesita una línea de código errónea y la aplicación puede fallar".Según apuntaron expertos entrevistados en otros diarios digitales europeos especializados, las actualizaciones serían las siguientes:Una de ellas podría ser la localización en tiempo real. Con ella podremos compartir en un mapa nuestra ubicación junto con el resto de nuestros contactos para saber a qué distancia estamos.La otra novedad tiene su propio rumor desde hace meses. La posibilidad de borrar mensajes enviados está estudiándose y ahora se habla de que el usuario tendrá 29 minutos para hacerlo siempre y cuando nuestro contacto no nos haya leído aún.De momento WhatsApp nuevamente lanzó su actualización con una función denominada "Fijar chats", en el cual podrás destacar a un contacto frente a todos y visualizarlo primero en tu chat.Pero estos no serían los únicos cambios, WhatsApp también propondría a los perfiles de empresas poder enviar publicidad a los contactos que los tengan agregados. Habilitará muy probablemente álbumes de fotos que nos permitan enviar hasta 30 fotografías de una sola tajada.A su vez los estados, que ya cambiaron al más puro estilo Snapchat, podrían renovarse a través de la publicación de textos sobre fondos neutros.