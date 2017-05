La amenazó de muerte y vaticinó "cómo serían los titulares de los diarios"

En la casa de sus padres en la localidad bonaerense de San

Francisco Solano, donde vive Higinia Aguirre con sus dos hijos de

uno y tres años, la víctima de esta terrible historia de violencia

de género habló con el Diario Popular para que su caso se haga

público.



Según Higinia, lo hizo porque necesita de manera urgente que la

Justicia empiece a actuar, para no convertirse en la próxima

Araceli Fuelles.



"Siempre fue violento, desde que éramos novios me pegaba. Pero

lo perdoné porque lo amaba y tuvimos dos hijos. Hace un año,

cuando me levantó la mano delante de los nenes, decidí separarme.

Él nunca lo aceptó y por eso me persigue. Ya le pusieron cuatro

órdenes de restricción de 300 metros que nunca cumplió. Hice

decenas de denuncias, debido a que constantemente me amenaza con

matarme a mí y a toda mi familia", relató.



A través de WhatsApp, Facebook y hasta mensajes de texto, su ex

novio le comunica sus deseos de matarla, y pese a que ella lo

bloquea de todos lados, siempre se las ingenia para infundirle

terror.



"Se crea perfiles falsos para decirme que me va a matar. Me

dice que me va a romper el cuello, que me va a asesinar por la

espalda o que me va a cortar un dedo. Se burla de mí e imagina

como serían los titulares de los periódicos luego de mi muerte",

detalló.



Esta semana, las intimidaciones subieron de tono y comenzó a

acecharla en la calle, cuando se dirige a su trabajo. Este jueves,

el agresor le sacó fotos mientras dormía en el colectivo y luego,

se paseó en varias oportunidades por la puerta del lugar donde

trabaja.



"Todos los días, mi papá me lleva hasta la estación de Solano y

yo me quedo sola en la parada esperado el colectivo para ir a

trabajar a Capital. Sin que nos diéramos cuenta, él no siguió y se

fijó cuál era la línea que yo tomo", indicó.



Y continuó: "yo me subo y a las pocas cuadras me quedo dormida.

El se subió y me sacó fotos mientras dormía. Después me las mandó

por teléfono y me puso 'Tan cerca, viste. Si quisiera lastimarte

lo haría'."



El agresor vaticinó como titularían los diarios el hecho, entre los cuales

figuran "Femicidio en Quilmes" y "Muere chica de disparo en la cabeza y

167 puñaladas".



Finalmente, la joven lanzó un desesperado pedido a la Justicia

de Quilmes para que evite que esta situación pase a mayores.

"Tengo miedo. Voy con mil ojos por la calle. En el trabajo soy

nueva, no puedo faltar. Y necesito el trabajo por mis hijos.

Necesito que hagan algo, me va a matar", afirmó.

NA.