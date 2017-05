Amenazaron y empujaron a médicos del hospital Cullen de Santa Fe

Los médicos de la guardia del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, vivieron una madrugada agitada: en el lapso de tres horas ingresaron más de 15 pacientes excitados -bajo los efectos de drogas y alcohol- con heridas de arma de fuego y cortantes y con quemaduras por manipulación de bengalas, como consecuencia de los festejos por el 112° aniversario del Club Atlético Colón. También hubo accidentados en moto.



En este marco, los médicos fueron amenazados y hasta recibieron un empujón por parte de familiares de una mujer lesionada por perdigonadas, que exigían atención inmediata.



"La guardia fue un infierno", resumió esta mañana Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, y detalló la tensión que vivieron los médicos de guardia: "Los pacientes y los familiares estaban sumamente excitados, producto del consumo de drogas y alcohol. En un momento ingresó un auto particular, tocando bocina como señal de emergencia, por lo que se les abrió el portón. Se trataba de una mujer con lesiones por perdigonadas de un arma de fuego. Estaba acompañada por tres hombres que, en un momento, ingresaron al Shock room para exigir atención inmediata y amenazaron a los médicos, que también recibieron un empujón. Estas cuatro personas se fueron del hospital sin firmar el alta voluntaria".



También hubo complicaciones con otro paciente que, bajo los efectos de la droga y el alcohol, no respetaba las órdenes de los médicos y no se dejaba curar.



Atención restringida



Ante los desmanes que se vivieron en la guardia, esta mañana, la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) decidió restringir la atención de la guardia: sólo se atienden las emergencias. Los pacientes con patologías que no son urgentes deberán acudir a otro efector de salud.



El director del hospital expresó su solidaridad con los profesionales de la salud y aseguró que durante la mañana habrá reuniones con el Ministerio de Seguridad y la URI 1 para garantizar la seguridad de quienes atienden en la guardia. (El Litoral)