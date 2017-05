Conductor podría pagar multa de $ 120 mil por chocar y matar a perro callejero

El hombre que atropelló al perro Tommy ahora podría afrontar una fuerte multa del Municipio, que se hizo eco del caso que causó indignación en la ciudad."Actuamos ante la gravedad del caso, que tomó estado público a través del diario. Las multas son por conducir con las facultades alteradas y por disturbios en la vía pública, se aplican a instancias de la actuación judicial. Si una hay condena, se establece la multa", informó a este medio el secretario de Coordinación del Municipio, Marcelo Bermúdez.Si un juez de faltas lo considera, podría terminar pagando hasta 120 mil pesos por matar al perro a plena luz del día con su camioneta, causando la indignación de quienes azorados vieron la escena.3000 módulos de multa podrían aplicarle al conductor. Es por conducir con "las facultades mentales alteradas". Además, la comuna, que actuó de oficio, lo sancionará por disturbios en la calle con otros 100 a 5000 módulos. Lo máximo que pagaría son 120 mil pesos.El hombre que atropelló al animal, Víctor Manuel Hermosilla, se comunicó ayer conpara dar su versión de los hechos. Se responsabilizó de la muerte del animal, pero aseguró que no se dio cuenta de que lo había atropellado. Relató que iba en su Nizan Frontier por calle Sarmiento cuando al detenerse en un semáforo el perro comenzó a morderle los guardabarros de la camioneta."Yo no sabía qué hacer para sacarlo. En cada semáforo que paraba me atacaba los laterales de vehículo. Llego a Leguizamón, me sigue y yo quise espantarlo. Me bajo con una mochila, pero no para pegarle como dicen", dijo.Y agregó que cuando llegó a la intersección de Alcorta y Leguizamón, al no ver al perro a su derecha, decidió doblar y acelerar para perderlo de vista y, en ese momento, lo atropelló.El conductor aseguró que, aun así, no se dio cuenta de que había pasado por encima al animal. Reconoció que siguió manejando hasta que un taxista y una mujer lo detuvieron y lo insultaron por lo que había hecho. "Yo sentí el ruido, pero quedé bloqueado", dijo el hombre.