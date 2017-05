Hasta agosto rige la temporada de Caza Deportiva Menor

Desde la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, dependiente del Ministerio de Producción, se informa que la temporada 2017 de Caza Deportiva Menor en la provincia de Entre Ríos se inicia a partir de este viernes 5 de mayo y finalizará el 22 de agosto de este año, según lo establece la Resolución N° 0347/17. La actividad podrá ser ejercida los días sábados, domingos, feriados, vísperas o posteriores al feriado, con un máximo de tres días de duración.Entre las especies permitidas para esta actividad, se encuentran: perdiz chica (nothura maculosa), liebre (lepus europaeus), pato picazo (netta peposaca), pato siriri pampa (dendrocygna viduata), pato siriri colorado (dendrocygna bicolor), pato capuchino (Anas Versicolor).Se ha establecido que para contar con el Permiso Transitorio por 3 (Tres) días, se deberá abonar un arancel de 150 pesos, tanto para residentes como no residentes de la provincia de Entre Ríos.Los residentes de la Provincia, tienen la oportunidad de adquirir la Licencia Anual, que los habilita para ejercer la actividad hasta el fin de la temporada, pagando por única vez un arancel de 250 pesos.Para aquellos residentes, que a su vez practiquen la actividad de pesca, se ha previsto una Licencia Anual Combinada: Caza Deportiva Menor y Pesca Deportiva, con vigencia hasta el 31 de diciembre para la actividad de pesca y fin de temporada para la actividad de caza. Además les permite, luego de la temporada, poder realizar la caza de patos y palomas. La misma tiene un arancel único de 450 pesos.Los aficionados a esta práctica deben recordar que no sólo deben obtener previamente al ejercicio de la actividad el Permiso Transitorio o Licencia Anual, sino que además deben poseer la Hoja de Ruta. Este es un documento de vital importancia, ya que no sólo especifica las especies habilitadas y las cantidades permitidas por cazador por excursión, sino que además en el mismo se deben declarar las especies abatidas, bajo certificación policial, depositando el documento en los puestos de control para que dicha información sea elevada a la Dirección de Recursos Naturales para los estudios y estadísticas pertinentes.Los interesados en recabar mayor información, pueden hacerlo en la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, calle España 33, Paraná o a los teléfonos 0343-4207882/4208897, de lunes a viernes de 07 a 13 hs. También se puede realizar la consulta a través del mail dgfaer@gmail.com Otra alternativa es hacer la consulta en los puestos de control en Brazo Largo, Puesto de Fiscalización Victoria o en el Acceso Túnel Subfluvial (Paraná).Se puede realizar la gestión directamente, mediante el sitio on-line: http://www.entrerios.gov.ar/dgfa/cazapesca/aplicaciones/index.php El Director General Lic. Juan Mansur, refirió al respecto "Los recursos si bien son renovables, tienen un tiempo de recuperación. Gracias a los estudios realizados por la Dirección de Recursos Naturales es posible conocer estos resultados para la determinación de los períodos de ejercicio, especies, cantidades y zonas habilitadas como prohibidas. De ahí la importancia de conocer la información pertinente para cada actividad, acatar lo establecido por ley y ayudar así a la preservación de nuestros recursos naturales, permitiendo que las actividades hoy vigentes continúen en el tiempo. Nuestra función será la de controlar que se cumpla lo establecido por las normativas vigentes".