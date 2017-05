"Los jueces tienen que aplicar la ley, sino se transformarían en legisladores"

Posturas a favor y en contra

Otra mirada

Ante la polémica desatada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual declaró aplicable el cómputo del 2x1 para un condenado por un caso de delito de lesa humanidad,consultó al reconocido abogado paranaense Marciano Martínez, quien explicó de qué se trata la nueva disposición que desató la discusión."El llamado 2 x 1 tiene una historia importante en el país., se tuvo que corregir el grave problema de que las cárceles argentinas estaban pobladas por personas que no estaban condenadas, sino con prisión preventiva por muchos años que después no era aplicable a la condena. El Congreso de la Nación encontró una solución diciendo que", expuso el abogado constitucionalista ante el programapara con la gente con la que la Justicia se había demorado mucho en solucionarle su problema", apuntó Martínez, al tiempo que recordó:Luego mencionó que con la Reforma Constitucional del ´94 fueron incluidos los Tratados Internacionales.Luego que la Corte Suprema aplicara el principio del 2 x 1 a un condenado por estos juicios de lesa humanidad, se desató la polémica, una gran resonancia con voces a favor y otras en contra.Según explicó Martínez, "los que están a favor sostienen que en las leyes que se aplican a los que fueron condenados por esta clase de delitos, no está establecido que no se les aplique, o que se les aplique el 2º artículo del Código Penal queDe acuerdo a lo que explicó el abogado, para esa postura, "no existe ninguna norma jurídica que sostenga que no se les aplique, y ellos son jueces, tienen que aplicar la norma, porque la norma está, porque sino la aplicaran se transformarían en legisladores".Mientras que los que están en contra de la aplicación de la ley, "sostienen que, no existe la prescripción, ni el indulto, ni la amnistía, y por lo tanto, este beneficio tampoco".Para el constitucionalista, "evidentemente, hay una grieta muy grande en la sociedad respecto a la aplicación de esta ley".Y en esa línea, dejó sentada otra visión. "Hay que fijarse que de los tres que votaron, los últimos dos designados en la Corte Suprema fueron los que votaron a favor de la aplicación de la ley penal más benévola".El letrado se refiere a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los últimos juristas incorporados al Máximo Tribunal. "No es gente que está comprometida con alguien y tiene sus abstracciones políticas, si queremos hacer ese análisis político", apuntó., sentenció Martínez.Para el letrado, debe aplicarse la ley vigente, "porque"Es un tema opinable, según la concepción política o jurídica que uno tenga. Son opiniones y cada una debe ser respetada en sus formas de ser. Como abogado, no me puedo apartar de la ley. Hay otras formas de analizar, desde la política, la filosofía, de los Derechos Humanos, la pasión que uno le pone a los juicios porque éstos son indiferentes, a partir de eso es al respuesta que vamos a conseguir", finalizó.