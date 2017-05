Ruega por volver a ver a su hija de sólo 5 años: Hay acusaciones de maltrato

Escenas de violencia

"Me dijo que me ama"

El alma desconsolada

Vanesa Elías vive un calvario desde hace 109 días, cuando vio por última vez a su hija de 5 años. El 15 de enero pasado la niña se fue quince días de vacaciones junto a su padre biológico, Matías Omar Aab, según lo estipulado en una mediación.Pero transcurrido ese plazo, el padre se quedó con la nena y nunca más le permitió verla. En todo este tiempo Vanesa se perdió el cumpleaños de su hijita y apenas pudo hablar con ella por teléfono dos veces, denuncia la mujer ante Crónica."Me cansé de callar, porque las cosas llegaron a un extremo en el que ya no sé qué otra cosa hacer, porque ya recurrí a la Justicia, al sentido común, a la humanidad y nada de eso ha funcionado", afirma Vanesa a este diario."Desde hace seis años vengo sufriendo el maltrato físico, verbal y emocional de quien dice ser el padre de mi hija, ya que durante prácticamente cuatro años ese señor no participó ni económica ni emocionalmente de la crianza de su hija", agrega.El 31 de enero pasado Vanesa fue a retirar a su hija a la colonia de vacaciones, pero allí le dijeron que ese día no había asistido. Inmediatamente, realizó la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica y luego se dirigió junto a su pareja, Ariel, a la casa de Aab, para descartar que le hubiera pasado algo a la nena."Nos dijo que no iba a devolverme a mi hija porque conmigo y con Ariel sufría escenas de violencia", cuenta la mujer, y refiere que "una abogada del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia me dijo textual que 'a la nena se la debió restituir a su hogar materno en las 72 horas siguientes a la denuncia y luego continuar la investigación, es llamativo pensar por qué eso no se hizo así'".Al día siguiente, Vanesa recibió un aviso de restricción de acercamiento en su contra. "Es una falsa denuncia", afirma, y subraya: "Hace dos años este hombre entró a robar a mi vivienda y a un negocio que yo tenía. Además, tiene dos denuncias penales que 'desaparecieron' ya que su hermana trabaja como abogada en el bufete de un conocido abogado penal", señala.El 30 de marzo la niña cumplió cinco años, pero Vanesa no pudo acompañarla y tampoco le permitieron hablarle por teléfono. La última vez que se comunicó con ella, a Vanesa casi se le parte el corazón. "Me dijo que ahora ella vive con el papá porque yo le pegaba y no le enseñaba. Le digo 'mi amor, en tu corazón vos sabés cuál es la verdad' y entonces se pone a llorar y me dice que sí, que me ama y quiere volver conmigo ya mismo", relata.Sin embargo, la abuela cortó la llamada con la excusa de hablar con el padre y Vanesa nunca más volvió a escuchar la voz de su hija. La Justicia tampoco ofrece respuestas."La causa penal por el secuestro de mi hija la tiene la Fiscalía Nº5, a cargo de María del Carmen Dellarole. En tres meses sólo me llamó a declarar en dos ocasiones, y, hasta donde sé, no realizó otra acción ni tomó resolución alguna", precisa, y añade: "La primera resolución que toma fue declararse incompetentes por un tema de jurisdicción, aunque en su documento mi hija tiene dirección de Capital Federal, donde vivió conmigo hasta el 16 de enero".Vanesa teme que Aab se lleve a su hija a otra provincia y no volver a verla. "Tengo el alma desconsolada, no sé de dónde todavía me salen lágrimas, siento un desasosiego incontenible y estoy desesperada", expresa.