Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Córdoba

La adolescente, Yasmín Varela, es alumna del colegio Santa Margarita de Cortona de barrio San Vicente.



Su madre dijo a Cadena 3 que este jueves a la mañana la llevó a la escuela y no volvió a su casa.



La mujer se comunicó por WhatsApp con los compañeros de su hija y ninguno pudo brindarle información sobre el paradero de la adolescente.



La joven mide 1,69 metros, tiene tez blanca y ojos marrones, y su pelo es marrón ondulado, de acuerdo a la descripción de Anabel, su madre.



"Estaba vestida con el uniforme verde musgo con el logo que identificada al colegio y llevaba una mochila negra que decía Puma", precisó.



Anabel, admitió que a Yasmín le había retirado su celular a modo de castigo.



"El celular está en casa, porque discutimos por algo. Siempre se lo quito y después se lo devuelvo. Nunca pensé que podría pasar esto. Ella estaba castigada", sostuvo la mujer.



"Pido que alguien me avise si sabe algo", agregó.



La adolescente realizó curiosas publicaciones en su cuenta de Twitter unas horas previas a ausentarse.



"Voy a extrañar muchas cosas", comenzó a publicar este martes. "Acepto de que me estaré equivocando, quizás, pero necesito experimentar", agregó.



"No pienso que encontraré una vida mejor de la que tengo. Pienso en poder lograr yo misma mi propia vida. Las cosas que voy a pasar, pero que Dios me perdone. Aunque no sea demostrativa, pero por dentro me cago de miedo (sic)".



Ante cualquier información, comunicarse con la Unidad Judicial Nº5 o a la dependencia policial más cercana.