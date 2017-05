Monseñor Lozano: "La Iglesia no busca el olvido"

El presidente de la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, aseguró esta noche que "la Iglesia no busca el olvido" de los delitos de lesa humanidad con la convocatoria a "un período de reflexión" sobre los años '70, y remarcó que "no puede haber reconciliación sin Justicia".



"No estamos buscando que con la palabra reconciliación se dé marcha atrás con los juicios de lesa humanidad. La Iglesia no busca el olvido. Es algo que venimos diciendo desde diciembre de 2012. Hicimos una convocatoria para escuchar testimonios sobre la violencia política", remarcó Lozano en declaraciones a la señal televisiva C5N.



El religioso insistió que la intención de la Iglesia es que quienes tengan algún dato sobre centros clandestinos de detención o menores apropiados "los den a conocer".



Entiendo que hay gente que puede tener información y los alentamos a que se acerquen a los organismos pertinentes. La Iglesia argentina y el Vaticano ordenó sus archivos sobre la dictadura para que quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado puedan encontrar información", subrayó Lozano.



Un centenar de obispos de todo el país participaron de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que sesiona en Pilar durante toda la semana, y que ayer escuchó los testimonios de familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura.



Los religiosos recibieron los testimonios de las víctimas del accionar de las organizaciones guerrilleras, en el marco de un "tiempo de reflexión" sobre la necesidad de "crecer en la cultura del encuentro".



Los obispos atendieron los relatos y experiencias de Graciela Fernández Meijide, integrante de la Conadep y madre de un desaparecido; Cristina Cacabelos, que tiene dos hermanos desaparecidos y un tercero muerto en un enfrentamiento; y del general de brigada retirado Daniel D'Amico, cuyo padre fue asesinado por la guerrilla.