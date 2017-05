Trasladaron a Paraná a la beba que la Justicia dice que no fue abusada

Según se pudo establecer, fue el pasado viernes, cuando el estado de la beba en torno a la cual se generó polémica por la denuncia de presunto abuso permitió la salida del nosocomio, señalándose que inmediatamente se hizo cargo el Copnaf de la situación y procedió a su, del cual no se dieron datos, donde al parecer permanecerá por unos 30 días, mientras continúa su recuperación y se dispone su regreso a Concepción del Uruguay, previo fijar un domicilio donde ambas estarán, ya que, fuera del ámbito familiar en el que se hallaba.Cabe recordar que en un informe oficial se buscó despejar dudas sobre el supuesto caso de abuso de una niña de 16 meses a la que se le diagnosticó el contagio de sífilis.En el escrito se afirma que "la Unidad Fiscal descartó la comisión de delito penal en perjuicio de la misma , se continuará trabajando coordinada y articuladamente en pos de la restitución de derechos de todo el grupo familiar involucrado", reza el comunicado.La jefa del Servicio de Ginecología y secretaria técnica del hospital "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay, Vanina Politi, dijo que llamó la atención la contundencia de la comunicación de la Justicia afirmando que no hubo abuso a la menor . "Consideramos que no necesariamente tiene que haber una penetración vaginal o anal para que exista un abuso", resaltó."Excede el sentido común y la realidad, teniendo en cuenta que la sífilis, es una enfermedad de trasmisión sexual y es imposible que una persona con sífilis se seque con una toalla, una menor la utilice y se contagie".Respecto a la parte penal, se supo que el fiscal interviniente, doctor Fernando Martínez Uncal, solicitó el libramiento de oficios a diferentes organismos, como el Copnaf y el Ministerio de Salud, solicitando datos sobre la niña, su entorno y otras medidas de interés al caso, señalándose que ya se realizó un allanamiento y observación del lugar donde vivía la menor con numerosos familiares en un lamentable estado de insalubridad, trascendiendo que cinco miembros de ese grupo familiar, tienen la misma enfermedad que fue contagiada la beba.Ahora es importante determinar cómo se contagió la sífilis, debiéndose continuar con las diligencias que lleven a confirmar si hubo o no algún tipo de abuso sin acceso carnal o contagio por contacto, ya que se debe tener en cuenta el entorno en el cual vivía.La Fiscalía, trascendió, dispuso diferentes medidas entre las que se encuentran las declaraciones de familiares y testigos, pero al parecer hubo algunas de estas personas que no se presentaron, por lo que se ordenaría su traslado por la fuerza pública, lo que podría ocurrir en las próximas horas, publica 03442.