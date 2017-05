Informe del SMN: se viene un invierno más caluroso y con más lluvia de lo normal

El trabajo fue realizado consensuando reportes de 11 meteorólogos del SMN, con otros del Conicet y de otros organismos federales y regionales. Utilizaron modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales. Según los propios investigadores, tiene un nivel alto de confiabilidad: 85%.



"Se esperan temperaturas y lluvias por encima del promedio, sobre todo en la Patagonia. En Neuquén y la zona cordillerana de la Patagonia, por ejemplo, se espera un inicio del invierno con menos nieve. Habrá más lluvias, pero menos pasajes de frentes fríos, por lo que no nevará en cantidad", dijo a La Nación Ignacio López Amorín, meteorólogo del SMN.



Para la región centro del país también se esperan temperaturas y lluvias por arriba de lo normal. "Estamos registrando temperaturas de entre 4 y 5 grados por encima del promedio para mayo, que es de 14,4 grados. Y se pronostica que la tendencia seguirá en los próximos tres meses", dijo López Amorín.



Por su parte, para el extremo norte del país el informe pronostica un nivel de precipitación normal o superior al normal, y temperatura normal. Para el Litoral, precipitaciones iguales o inferiores al promedio, y temperaturas iguales o superiores al promedio.



"Este pronóstico mide la tendencia a largo plazo, y no quiere decir que no pueda haber eventos de lluvia o temperaturas puntuales e intensas en algunas regiones, más allá de la tendencia", explicó López Amorín.



Los inviernos en Argentina son cada vez más calurosos. Según datos del SMN, teniendo en cuenta el período 1961-2016, la temperatura promedio de todo el país durante el invierno subió entre 0,3 y 2 grados. Y la temperatura promedio máxima subió alrededor de 2 grados.