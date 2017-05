Tras fallo, represor condenado por robo de bebés pidió ser beneficiado por 2x1

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia avalara el cómputo del 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad, Víctor Gallo, un ex represor condenado por robo de bebés, pidió que se le aplique el mismo beneficio.



Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, Gallo, que está detenido desde febrero de 2010, pidió ser liberado al Tribunal Oral Federal 6 y este resolverá la solicitud en las próximas 24 horas.



Gallo está acusado por la apropiación de Francisco Madariaga y fue condenado a una pena única a 25 años de prisión. En base al fallo de la Corte, la defensa pidió el 2×1. Ahora deberá dictaminar la fiscal Ángeles Ramos y luego resolverá el TOF6.



Sin embargo, si bien pidió su excarcelación, hay probabilidades de que no la consiga debido a que el 2×1 sería aplicado por los 6 años en que estuvo en vigencia (fines 1944-mayo 2001), por lo que le descontarían 12 de sus 25 años de pena. Ya habiendo cumplido 7 años, le quedarían 6 más por cumplir.



Antecedente



Por decisión de la mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable la Ley 24.390 ?conocida como 2×1?, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y hoy está derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.



Los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti votaron por la afirmativa, mientras que en disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.



Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), la sentencia del máximo tribunal fue dictada en el caso de Luis Muiña ?Expediente "BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario".