Santa Fe: Autorizan a instalar mamparas de seguridad en taxis y remises

A poco de que se conocieran nuevos episodios de violencia contra taxistas de la ciudad de Santa Fe, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza donde autoriza la incorporación de barreras de protección física y de seguridad, conocidas como mamparas antivandálicas. Su colocación no será obligatoria, sino que dependerá del acuerdo formal entre los choferes y los titulares de cada licencia de este servicio de transporte público.



La autorización, que busca proteger a los trabajadores choferes de eventuales ataques o hechos de vandalismo, regirá por un período experimental de prueba de dos años. Y en ese plazo, el ejecutivo deberá realizar los estudios necesarios para determinar tipos y condiciones técnicas definitivas sobre estas barreras de contención física, "así como su posible homologación por organismos técnicos competentes", dice el texto.



Cada barrera de protección física no deberá tener "ángulos vivos que pongan en peligro la integridad del pasajero" ?en el infortunio de un choque, por ejemplo?, y deberá contar con un dispositivo para el intercambio de dinero. Respecto del seguro del vehículo, la compañía aseguradora aceptará la modificación realizada en el vehículo de transporte de pasajeros, afirma taxativamente la ordenanza.



Acuerdo formal vs. "sin acuerdo"



Sólo se podrá colocar una de estas barreras de contención en el caso de que el chofer y el titular de la licencia de taxi o remís lleguen a un acuerdo formal, que se regirá "bajo declaración jurada" donde ambas partes deberán dar expreso consentimiento de la conformidad de colocar la mampara. Esa declaración deberá ser firmada y presentada ante la autoridad competente.



Para dar aprobación a esta iniciativa se modificaron otras dos otras vigentes: la que regula la actividad de Taxis (N° 11.661) y la de Remises (Ordenanza 9.981). La ordenanza, cuyo autor es el edil Fernando Fleitas, se aprobó sólo con los votos del Interbloque PJ, la oposición que hoy tiene mayoría en el Deliberativo santafesino.



Por su parte, el interbloque del FPCyS (oficialista) votó en contra por considerar que antes de tomar una decisión de este tipo sobre un transporte público, debiera haber una instancia de estudio técnico con la homologación del sistema por entidades calificadas.



"Este proyecto viene desde marzo de 2014. Me parece que es una medida muy necesaria, teniendo en cuenta lo que está aconteciendo con los choferes (de taxis y remises de la ciudad). Este último fin de semana hubo una muerte en Rosario y actos de ataques contra trabajadores de este servicio", recordó Fleitas en el recinto.



Dejó en claro que la medida no busca ser una solución definitiva al padecimiento de la inseguridad a que están expuestos muchas veces los choferes, sino "un paliativo importante" pues "evita en contacto directo del chofer con el pasajero. Es decir, se evita que una persona con un cuchillo, un palo o un arma de fuego, pueda atacar o asaltar a un taxista o remisero", enfatizó.



El edil opositor estimó que el costo de una mampara es de unos 15 mil pesos, según la compañía que los hace. "Este sistema tiene un estudio de siete años de prueba y error, y está hecho para todos los modelos principales de taxis y remises. Entonces, es dar una herramienta más para el chofer".



Fleitas agregó que según estudios internacionales, en algunos países donde se aplica este sistema de mamparas han bajado en más del 80 % los asaltos y ataques a choferes de este tipo de servicio público. "Si bien no es obligatorio, es optativo y se pone un período de prueba de dos años, es bueno que desde aquí podamos aportar respuestas a demandas concretas", concluyó.



El por qué del "no"



¿Por qué el interbloque frentista votó en contra de esta ordenanza? "Creemos que deben realizarse los estudios técnicos para homologar estos sistemas (de mamparas). Hay experiencias en otras ciudades que no han sido exitosas. Primero debieran hacerse los estudios correspondientes para que los sistemas sean homologados", justificó el edil radical Mariano Cejas.



Consultado por otro medio sobre la eventualidad de un nuevo veto del intendente José Corral a esta ordenanza, se expresó cauto: "El Ejecutivo evaluará... En cualquiera de los casos, tendrá argumentos razonables para tomar la decisión que crea pertinente", se limitó a decir.



En Rosario

La experiencia con las mamparas de seguridad ?y también con las cámaras de videovigilancia? se inició en la Cuna de la Bandera en febrero de 2016. Desde entonces cada vez son más los taxis que circulan por la ciudad aplicando alguna nueva medida de seguridad para prevenir los hechos delictivos.

Con respecto a la instalación de la mampara antivandálica, la misma forma parte de una ordenanza municipal establecida tras la aprobación de un proyecto implementado por el concejal Jorge Boasso.

Otra de las opciones con las que cuentan los taxis en Rosario son las cámaras de seguridad y los micrófonos. Estos dispositivos se encienden cada vez que sube un pasajero y graban imágenes que luego quedan registradas, y son enviadas simultáneamente a un centro de monitoreo. (El Litoral)