Una lluvia de estrellas podrá observase durante las próximas noches

Cada año, aproximadamente entre el 19 de abril y el 28 de mayo, es visible la lluvia de estrellas Eta Acuáridas. El pico de actividad se produce siempre alrededor del 6 de mayo, por lo que los próximos días son los apropiados para contemplar este fenómeno.



Según informa el Observatorio Astronómico de Córdoba, la "lluvia de meteoros es un evento que se produce cuando la Tierra atraviesa una región del espacio donde se hallan escombros dejados por otros cuerpos que han pasado por allí. Cuando esto ocurre, estos escombros ingresan a la atmósfera terrestre y se incineran produciendo los característicos trazos luminosos y coloridos que llamamos estrellas fugaces o meteoros".



En este caso, las Eta Acuáridas "son producto de los restos dejados por el famoso cometa 1P Halley. Cada vez que este cometa regresa a la zona interior del sistema solar, de su núcleo se desprenden trozos de hielo y polvo que va dejando en su trayectoria", añade el comunicado. El cometa Halley tarda 76 años en dar una vuelta al Sol y será nuevamente visible desde la Tierra en el 2061.



La denominación Eta Acuáridas se debe a que el cuadrante de donde parecen provenir los meteoros se encuentra próximo la estrella Eta de la constelación de Acuario. Sin embargo, la constelación en sí no tiene ninguna vinculación con el origen de los bólidos.



"El mejor momento para observar este fenómeno será alrededor de las 5 a.m., antes del amanecer. Es recomendable apostarse en un lugar con poca contaminación lumínica alejado de las grandes urbes, recostarse observando hacia el noreste. A esa hora la constelación de Acuario se encontrará a aproximadamente 30 grados sobre el horizonte en dicha dirección. Este año la luna se portará bien y para esa hora ya se encontrará bajo el horizonte por lo que no nos molestará para la observación", concluye el comunicado.