Cáritas inició su campaña para la colecta anual del mes próximo

Cáritas Argentina inició la campaña para su tradicional colecta anual a favor de los más necesitados, con una invitación a toda la sociedad a expresar su solidaridad través de un gesto concreto que ayude a transformar efectivamente la vida de muchas familias y comunidades.La colecta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio y estará animada por el lema "Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido".En tanto, la frase está inspirada en una reflexión del Papa Francisco dirigida a la sociedad civil en la Iglesia de San Francisco en Quito, Ecuador.El presidente de Cáritas Argentina, monseñor Oscar Ojea, reflexionó sobre el lema, al afirmar que "nos pareció verdaderamente apropiado, porque el tema más hondo para trabajar es el de la fraternidad: quién es mi hermano y qué significa ser hermano".Mientras que el prelado destacó que hermano es una "palabra hermosa" y recordó que los argentinos "la usamos mucho, por ejemplo, cuando nos encontramos unidos a alguien le decimos ¿cómo te va, hermano?, aunque no es mi hermano", difundió la agencia Aica."Que todos los hombres y mujeres del mundo somos hermanos, hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre, no es una metáfora, una figura o una manera de decir. Para los creyentes es una verdad revelada y frente a la Palabra de Dios, debemos responder con la fe", sostuvo.El mensaje de la campaña solidaria de este año será animado con imágenes y testimonios recogidos en las comunidades de Cáritas Rafaela, provincia de Santa Fe, y quieren reflejar el trabajo de muchos voluntarios que, con alegría y esperanza, ofrecen su esfuerzo desinteresado para brindar oportunidades de promoción a los que menos tienen.En más de 3.500 parroquias, capillas y centros misionales y con la tarea de 32.000 voluntarios, Cáritas Argentina anima, coordina y organiza la pastoral caritativa de la Iglesia Católica y procurando dar respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad y la justicia social.Cáritas sostiene y desarrolla durante el año iniciativas relacionadas con microemprendimientos productivos y de autoconsumo, capacitación laboral, planes de inclusión educativa, formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención integral, abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, jardines maternales, entre otros.Asimismo, asume tareas en prevención y atención de emergencias climáticas y trabajo con personas en situación de calle, junto con otras acciones de tipo asistencial, conforme a necesidades y lugares específicos.Cáritas recordó en un comunicado que se puede colaborar mediante la contribución en la parroquia más cercana del barrio o localidad.También por teléfono: 0810-222-74827 o ingresando al sitio www.caritas.org.ar ; a través de depósitos y transferencias bancarias: CBU 01105995-20000038632921, CUIT: 30-51731290-4.Con depósito en cheque o efectivo: Por cheque: a nombre de Cáritas Argentina (no a la orden). Cuenta Corriente del Banco Nación 38632/92, sucursal 0085 Plaza de Mayo. Informes: (011) 4342 -8650/7931/7936, por correo electrónico comunicaciones@caritas.org.ar o en la página webwww.caritas.org.ar/colecta2017.