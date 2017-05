El Papa aprobó la beatificación de una religiosa argentina

El papa Francisco aprobó hoy la publicación del milagro que convierte en beata a la argentina Josefa Saturnina Rodríguez, madre Catalina de María, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús nacida en Córdoba el 27 de Noviembre de 1823 y fallecida el 5 de Abril de 1896.El "milagro" reconocido este jueves por la Congregación para las causas de los santos ocurrió hace 20 años, cuando una mujer que vive en Tucumán sufrió un paro cardiorespiratorio que la dejó sin signos vitales durante 25 minutos y para el que una junta de médicos de la Santa Sede "no encontró explicación científica".Luego de haberse casado, de haber tenido una hija que murió al nacer, y de haber enviudado, la nueva beata (el paso previo a la santidad) fundó la congregación que hoy tiene presencia en varios países.En 1877 la nueva beata recibió del primer santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero el pedido de ayuda para la misión apostólica y educativa que el "cura gaucho" santificado el año pasado por Francisco en Plaza San Pedro había emprendido en Traslasierra.La religiosa murió en la pascua de 1896 y había sido declarada "venerable" por el papa Juan Pablo II el 17 de diciembre de 1997.El año pasado, fue beatificada en Santiago del Estero la primera beata argentina, "Mama Antula".Josefa Saturnina Rodríguez -luego Madre Catalina de María- nació en Córdoba el 27 de noviembre de 1823. Cuando tenía tres años perdió a su madre y a los 9 a su padre. Estos hechos fueron determinantes en su vida, ya que su educación quedó a cargo de sus tías Luisa e Ignacia Orduña, de profunda fe religiosa.Su vocación despertó alrededor de 1840. Pero no pudo cumplir con su vocación porque en la Argentina y sus alrededores sólo había conventos de clausura, y no existía en ese momento la opción de vida religiosa apostólica para las mujeres. Se dedica entonces a promover y sostener la obra de los Ejercicios Espirituales, y a los 29 años contrae matrimonio con el coronel Manuel Antonio de Zavalía, viudo, padre de dos niños. En los trece años que duró su matrimonio fue modelo de esposa y madre. Así, cuando en 1865 murió su esposo, quedó libre para concretar su primera vocación, que se despertó con mayor vehemencia.Pero para llegar a este sueño dorado, pasaron siete largos años llenos de obstáculos y luchas que impedían su realización. Finalmente el 29 de septiembre de 1872 fundó en Córdoba el instituto de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Esclavas Argentinas), dedicado a la educación y promoción de la mujer y atención de casas de ejercicios espirituales.La Madre Catalina fue una mujer cordobesa de su tiempo que buscó vivir la plenitud del amor a Dios y al prójimo como laica, como madre y como religiosa.En 1877, invitada por el padre José Gabriel Brochero, el "Cura Brochero", hoy santo, se instaló en Villa del Tránsito (Córdoba), y ambos tuvieron una fecunda misión en la Iglesia de fines del siglo XIX, sobre todo en la evangelización de las sierras cordobesas y la difusión de los ejercicios espirituales.La religiosa murió el 5 de abril de 1896, en el atardecer de un domingo de Pascua, y fue declarada venerable el 17 de diciembre de 1997 por el papa Juan Pablo II, hoy santo.