Su novio le quemó el 60% del cuerpo pero logró recuperarse

Hace cuatro meses, Gina Certoma salía desesperada a la puerta de su casa envuelta en llamas: su novio la había rociado con alcohol y luego prendido fuego. Los médicos contaron que no la podían acostar en la camilla porque su cuerpo estaba en un 60% quemado, en carne viva. Hoy, después de muchas operaciones y tratamientos, la chica de 20 años fue dada de alta y espera rehacer su vida. Mientras, el agresor, Adolfo Ezequiel Farina (22), está detenido a la espera del inicio del juicio oral.



"Hace cuatro meses no nos imaginábamos estar viviendo esta situación, aunque la deseábamos. Pero no sabíamos que era posible y la verdad es que todos nosotros y Gina estamos muy contentos", contó Ariel Certoma, hermano de la joven en la puerta del Hospital Alemán mientras abrazaba a Sara, la madre. Ariel dejó en claro que "lo primero era que Gina estuviera bien clínicamente, y eso ya pasó. Ahora sabe que tiene que iniciar una nueva etapa, que tiene que ver con volver a la sociedad. Y no va a ser fácil. Nosotros vamos a ayudarla lo más que podamos, pero depende de cómo ella lo asimile".



El joven le dijo a Clarín que Gina "está tranquila. El primer mes vivirá con su abuela en Nuñez, porque queda cerca del hospital, y deberá seguir atendiéndose allí. Tiene que tener los cuidados normales, por ejemplo a la hora de bañarse, porque su piel está todavía sensible".



El hecho ocurrió el 3 de enero en Quilmes. Fariña primero la roció con alcohol y luego la quemó. Gina, desesperada, salió de la casa para pedir ayuda, mientras el hombre repetía una y otra vez que se lo había hecho ella sola: "Me quemó él, me quemó él", fue el grito desesperado de la mujer ante los vecinos, que rápido llamaron a la policía.



En un estado desesperante y con peligro de vida inminente ingresó el Hospital Alemán ese mismo día. Ahí estuvo internada todo este tiempo. Alberto Bolgiani, jefe de Servicio del Centro de Excelencia para Asistencia de Quemaduras (CEPAQ), explicó que durante su internación, "Gina recibió distintos procedimientos clínicos quirúrgicos que permitieron la remoción de su piel quemada y la recuperación con expansión de su propia piel con técnicas de avanzada. Para ello se aplicaron cremas 'inteligentes' que degradan el tejido dañado y preservan el tejido sano, además de la utilización de 'piel artificial' para cubrir superficies afectadas".



Hoy son los familiares los que le agradecen a los médicos del hospital: "Es un lugar donde no dejaron librado al azar. Tuvo a los mejores profesionales, ellos están preparados para este tipo de casos.. Ella también está muy agradecida con los profesionales. Hoy si está viva mi hermana es por los médicos", dijo Ariel.



La madre contó que su hija todavía no declaró porque no está en condiciones psicológicas para hacerlo y espera que ahora de a poco pueda rehacer su vida. "La contenemos mucho, pasó un momento difícil", dijo.



El hecho es investigado por la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes, que caratuló la causa como "tentativa de homicidio". Fariña está detenido en la comisaría 9na de Quilmes a la espera de que se inicie el juicio oral.