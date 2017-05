Un rato sin WhatsApp: Los memes de la gente por la caída del servicio

Más de mil millones de usuarios se vieron afectados durante más de dos horas en las que WhatsApp no funcionó en todo el mundo.Hasta el momento no se sabe el motivo de la falla en la aplicación de mensajería, que empezó a tener problemas cerca de las 17.15 y comenzó a recuperar operatividad alrededor de las 19.20.Desde hace algunos años, la aplicación pasó a ser casi una necesidad básica en la vida diaria de cualquier persona y este miércoles se sintió: los usuarios no pudieron enviar mensajes de texto y de voz, ni tampoco mandar o recibir fotos y videos.La ansiedad que generó no poder estar comunicados a través de la aplicación se manifestó en las redes sociales a través de los clásicos memes.

-No me responde, será por qué WhatsApp no funciona?

-Pero si el mensaje fue enviado hace dos semanas... pic.twitter.com/fjTUK9GRPs — NATALIA? (@NataliaJaimes30) May 3, 2017

Grandes caídas en la historia del mundo;

-Año 476 cae el imperio Romano

-1521 Tenochtitlan

-1945 Alemania

-1991 la URSS

-2017 cae Whatsapp — Andrea Tamara Campos (@andietamara) May 3, 2017

Cuando regresa Whatsapp// Pero no tienes ningún mensaje pic.twitter.com/vEiDUEazkM — Sin Gracia? (@nacisingracia_) May 3, 2017

Con la caída de #WhatsApp conocí a gente Maravillosa en mi casa, dicen que aquí viven y que son mi familia :D — Eduardo (@educasal) 3 de mayo de 2017

Soy el unico que creyó que no andaba su wifi ni sus datos antes de desconfiar de mi amado #Whatsapp ??? — AGUANTA! (@Aguanta_Ok) 3 de mayo de 2017

#WhatsApp encontré a mi familia ? — Don Robert (@robert_1980_) 3 de mayo de 2017

El que se apoyó en la palanca de #WhatsApp por favor que la levante de nuevo, Gracias! — Fernando Carlos (@fercarlos75) 3 de mayo de 2017

Uno se da cuenta que necesita algo cuando lo pierde.. #whatsapp — Tomas Oranges ? (@tomasoranges1) 3 de mayo de 2017

Se cayó #WhatsApp y acabo de salir a la calle y la gente se está hablando, ayuda por favor. — Ronito Barraza (@ronitobarraza) 3 de mayo de 2017

Gracias a la caida de #whatsapp mañana voy a sacar un diez??? — Yosef (@YosefProd) 3 de mayo de 2017

#WhatsApp caído esta provocando mas suicidios que la ballena azul — Victor Florez ? (@victorhflorez) 3 de mayo de 2017