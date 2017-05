Aseguran que se evitó que el fin de semana el río Uruguay siga creciendo

El Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Roberto Niez junto al Jefe del Área de Hidrología, Manuel Irigoyen, visitaron este martes a los Concejales de la ciudad de Colón, San José, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Liebig, y dueños de paradores turísticos para brindar información acerca del manejo de agua de la Central Hidroeléctrica y ponerse a disposición para mantener un vínculo fluido.La reunión se realizó en la Sede de la Secretaría de Turismo de Colón y fue convocada por el Diputado Nacional Marcelo Monfort frente a la preocupación suscitada por las últimas crecidas del Río Uruguay. Luego de escuchar las inquietudes en cuanto los motivos de la creciente y la operación de la represa con respecto al caudal de agua, Niez explicó que el manejo de agua que se hizo en realidad evitó que llegara más agua a las costas aguas abajo."Si bien nosotros no regulamos, lo que se pudo retener en nuestro lago que es chico, permitió que aquí el río no estuviera 40 centímetro arriba de lo que llegó. No es cierto que el agua que viene es por culpa de la represa. Estas dos últimas crecientes se han producidos por lluvias en la cuenca alta y la cuenca media produciendo un aumento en el caudal de agua recibido".Con respecto a las previsiones, Niez aclaró que se puede prever a través de pronósticos pero los pronósticos también muchas veces fallan. "A nosotros nos encantaría que Colón y toda la costa del Río Uruguay tenga playas permanentemente, sabemos que es una actividad importantísima, pero nosotros no manejamos el comportamiento del Río Uruguay ni las precipitaciones".Asimismo, precisó que "no es cierto que CTM brinde 'nula información'" como se puso en la resolución del consejo. De hecho esta es la cuarta vez que visitamos Colón. Siempre estuvimos predispuestos al diálogo abierto. En octubre del año pasado vinieron nuestros técnicos de Hidrología y medio ambiente y solo participaron 7 personas de los distintos municipios del Departamento de Colón. En mi caso es la tercera visita que realizo a la ciudad desde que asumí hace 11 meses", aclaró. También señaló que en la página del organismo diariamente se vuelca toda la información sobre las operaciones que se realizan en Salto Grande e invitó a los que quieran recibir información que se anoten para recibir el informe diario en sus celulares.Por su parte, el Jefe del Área de Hidrología, Manuel Irigoyen explicó que Salto grande tiene las herramientas más modernas para prevenir las crecientes e indicó que el Río Uruguay ha aumentado su caudal en los últimos 30 años y la tendencia es que siga creciendo. Además señaló que "el manejo del agua con un embalse que es chico tiene esa limitación física pero siempre nos regimos por un manual donde frente a una creciente se busca su mitigación por sobre la generación de energía" .Como cierre de la reunión el Diputado Monfort manifestó la necesidad de buscar estrategias para articular lo público y lo privado para pensar en alternativas que puedan ayudar a aminorar el impacto ambiental que provoca el cambio climático y el aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias.