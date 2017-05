Erica Romero, la mujer que tras cinco días de búsqueda fue localizada este martes por personal policial sana y salva, contó que nunca abandonaría a sus hijos y reconoció el error de haberse ido de su casa sin dar aviso a su familia.La mujer, madre de dos niños y desocupada desde febrero, contó que cayó en una depresión luego de quedarse sin trabajo: "Caí en una depresión, no quería que mis hijos me vieran así, por eso decidí irme un par de días para estar tranquila. Estuve con un amigo en su casa, mirando televisión, comiendo, salimos a dar una vuelta con el perro".Finalmente, Romero se lamentó por lo sucedido y pidió disculpas: "No fui consciente de lo que me podría haber pasado, pido disculpas". (Fuente: Cadena 3)