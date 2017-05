Un chico está grave y sería el primer caso de "ballena azul" en Argentina

Prevención

Analizan caso en Mendoza

La ballena azul



Un chico de 14 años se encuentra en terapia intensiva en el hospital Rawson, de San Juan, y su familia sospecha que cumplía un reto cuando "jugaba a la ballena azul", según.El hecho se produjo ayer a la madrugada, cuando sus padres encontraron al chico desmayado en el baño, al parecer luego de tomar varias pastillas para controlar la presión alta.Según comentaron sus familiares, el menor publicó en su estado de Whatsapp "Jugando al juego de la ballena azul", y minutos después lo cambió por "Adiós a todos. Los amo".Cerca de las 7 de la mañana uno de sus familiares lo encontró tendido en el baño, por lo que rápidamente lo trasladaron al hospital Rawson, donde se le realizó un lavaje de estómago y una tomografía."Vi un paquete de pastillas arriba de la mesa", sostuvo el padre del chico de 14 años, en el establecimiento sanitario.Por otro lado, entre los últimos estados de Facebook, el menor hizo referencias al macabro juego de la ballena azul, y publicó una foto de un brazo tatuado con el animal.Su hermano contó en las redes sociales que el menor había publicado que se encontraba jugando a la "ballena azul" pero no le había dado importancia."¿Cómo no me di cuenta de tus estados, hermanito? Si me hubiera dado cuenta no estarías así hoy. Me siento culpable", escribió el hermano en Facebook.Las autoridades del gobierno de San Juan confirmaron que vienen investigando a un grupo de jóvenes que se estarían vinculando con el juego de la "ballena azul", una peligrosa moda en las redes que termina con una incitación al suicidio.Cristina Casivar, la secretaria técnica de la Dirección de Niñez, confirmó que vienen manejando datos de que habría un grupo de jóvenes que se ha relacionado de alguna manera con este juego. La funcionaria aclaró que aún están investigando el tema y que buscarán determinar si hay algún chico que esté cumpliendo los desafíos que propone este reto.Mientras tanto, el área de Niñez ya ha convocado a especialistas de Educación y Salud para poder realizar un abordaje multidisciplinario del tema y elaborar una campaña de prevención.Por otra parte, en San Rafael, al sur de Mendoza, la Justicia Penal de Menores secuestró la computadora de una chica de 13 años para analizar si estaba realizando el reto. Una denuncia anónima sobre sus publicaciones en Facebook --que referían a sus ganas de "estar allá arriba" por la "tristeza" que le producía el fallecimiento de un ser querido a principios de año-- dio comienzo a una investigación.La denuncia hablaba de "intento de suicidio, debido al juego de 'La ballena azul'". El pasado viernes, funcionarios judiciales se presentaron en el domicilio de la joven, en el distrito de Rama Caída, y les advirtieron a los padres sobre la situación. Además solicitaron los dispositivos móviles y la notebook de la adolescente para analizarlas. "La chica estaba muy molesta, no quería entregar sus pertenencias y no entendía que el procedimiento estaba enfocado en ayudarla. Sus padres hablaron con ella y lograron que accediera", contaron fuentes judiciales al diario El Sol. Tanto la joven como su familia ahora deberán realizar un tratamiento psicológico para intentar determinar si esas publicaciones tienen relación con el desafío.Similar a un juego de rol, se estima que la "Ballena Azul", comenzó a propagarse por la red social rusa VK y ya llegó a la mayoría de los países del mundo a través de Whatsapp, Facebook y Twitter.El juego propone a los participantes 50 desafíos para cumplir, en el que el suicidio es el último de la lista.Los chicos desde los 10 años hasta adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.El juego consiste en 50 "desafíos" que un "curador" plantea a los participantes y cuyo objetivo final es cometer suicidio. Los "desafíos" incluyen inicialmente tareas inofensivas como dibujar una ballena en un papel, pero avanzan pidiendo a los participantes que se corten los labios o se laceren la piel, señaló el diario "Globo"."El 'curador' es quien envía al participante del juego los 50 desafíos que ellos deben cumplir diariamente hasta llegar al suicidio".