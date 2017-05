Fotos del repunte del río Uruguay: Sigue sobre los nueve metros en Concordia

La costanera baja de Concordia sigue superada por el agua y se espera que el nivel de las aguas se mantenga esta semana. Estiman que podría comenzar a bajar la próxima semana si no llueve en la cuenca media del río Uruguay.que "estamos en comunicación constante con el área de Hidrología de CTM, porque se dio a conocer un comunicado de que había llovido en la cuenca inmediata al embalse de Salto Grande,", afirmó y agregó que "se notó otra subida pese a que venía bajando y habíamos llegado a 7,50 mts en Concordia,Pese a la preocupación que generó el nuevo repunte, el funcionario concordiense manifestó a. Esta situación se va a mantener durante unos días, siempre y cuando no se produzcan nuevas lluvias en el norte el río".Estimó que dentro de una semana, de no producirse nuevas lluvias, el río comenzaría a descender. "Esta semana se mantendrá en esos valores", anticipó Fuertes."No hay pronósticos de lluvias para la cuenca media del río Uruguay y va a tender a normalizarse en la próxima semana", dijo el presidente del Ente Costanera Concordia a"Hoy, el río Uruguay en Concordia, está en 9,14 metros y por una par de días se va a mantener, peroy agregó que "a partir de la otra semana comenzaría a bajar", sostuvo.