"Es alarmante" el aumento en las ventas de sustitutos de la leche materna

El aumento de la comercialización de sucedáneos de la leche materna es alarmante en todo el mundo, según un informe realizado por UNICEF, IBFAN y World Health Organization.Las ventas mundiales de sucedáneos de la leche materna alcanzan los 44.800 milliones de dólares, y se prevé que aumenten hasta US$ 70 600 millones en 2019, informó la doctora Mónica Waisman, miembro de la subcomición de lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.Para proteger la lactancia natural, el Código Internacional prohíbe la promoción inadecuada de los sustitutos de la leche materna.La Argentina, si bien tiene una ley de aplicación del código que prohíbe la promoción inadecuada de sustitutos de la leche materna, no se encuentra reglamentada ya que no hay ninguna sanción a quien la incumpla, según Waissman.