Piden que se investigue cómo murió la joven que se descompensó en el boliche

Policiales Una menor murió en el hospital tras descompensarse en un boliche

María de los Ángeles Pintos tenía 17 años y llegó sin vida al hospital Masvernat, después de haber estado en un boliche de Concordia. Su madre dio detalles de la última noche de la adolescente y planteó sus dudas."Llegó más tarde y me pidió 30 pesos para comprarse un trago, le dije que llevase su abrigo al guardarropas, dio una vuelta, después la vi bailando con sus amigas", narró la mujer a diario"Ella estaba feliz, se la veía hermosa y radiante esa noche, ella era un sol y como no le gustaba que estuviera encima de ella, la dejé con sus amigas. Yo iba para cuidarla, fui al baño y después, me avisaron que estaba descompuesta. Yo la buscaba adentro del boliche y me dijeron que estaba afuera; cuando salí la vi tirada en la vereda", rememoró.Soto manifestó que la primera irregularidad que notó fue que la sacaron afuera del local sin darle asistencia. "Estaba con mi sobrino, tenía los ojos para atrás y también la lengua, los de seguridad que estaban en la puerta no hicieron nada cuando les pedí a gritos que por favor llamasen a una ambulancia. Otro chico le reclamó al de seguridad: Si fuera tu hija vos harías algo, y el tipo le respondió: No es mi hija", según relató.Luego, contó que el joven que increpó al custodio fue agredido por el simple hecho de reclamar el pedido de una ambulancia, a todo esto María de los Ángeles estaba muy mal y fue trasladada en un remís. "La cargamos en un remís porque nadie hacía nada y la ambulancia no llegaba, la llevamos al hospital Felipe Heras; después la llevamos al Masvernat y ya estaba muerta".La madre de la joven fallecida plantea sus dudas sobre el resultado de la autopsia. "Solo me dijeron que fue un paro, ningún fiscal nos visitó, nadie investiga para saber qué es lo que tomó adentro del boliche. Ella era sana, nunca tomó ninguna droga, la autopsia dice paro cardiorrespiratorio y nada más y eso no nos conforma, porque nadie investigó nada", expresó.En cuanto a la presencia de la menor en el boliche, el fiscal Darío Mautone, quien entiende en la causa de la muerte de María de los Ángeles aclaró que la menor "estaba con la madre" y, al ser consultado sobre la causa de la muerte, manifestó que "en principio, falleció por un edema pulmonar".