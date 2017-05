Las fotos y el emotivo video de Antonella tras la visita de Abel Pintos

, expresó Antonella, la niña de Gualeguaychú que atraviesa una dura lucha contra la leucemia y que la próxima semana será trasplantada de médula."Lloré, lloré y lloré", contó pequeña guerrera, quien en un video de una transmisión en vivo que realizó junto a su mamá, Natalia Bazán, expresó:La mujer dio además algunos detalles del encuentro: "Golpeó la puerta y era Abel. Fue hermoso".. No lo filmé porque era un momento único. Soy fanática de él, pero no me saqué fotos", expresó la madre a través del video, en el cual permanentemente se escucha a Antonella sumamente feliz realizando acotaciones.Y continuó: "y él hacia ella también. Es una persona re humilde, se sentó en el suelo. La forma de hablar que tiene es divina".

Sociedad Anto será trasplantada de médula y cumplió su sueño de conocer a Abel Pintos

Además, estimó que "habrá estado como media hora. Habló mucho.. Fue hermoso".".Abel pintos "", dijo la mujer, entre otras cosas.