Santa Fe también quiere modificar la ley de agroquímicos

Política Debatieron en Villaguay los proyectos para una nueva ley de agroquímicos

Tras la mención del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, de la problemática asociada al uso de agroquímicos, el tema recobró actualidad y desde el arco ecologista anticiparon que próximamente ingresarán un nuevo proyecto que propondrá alejar las pulverizaciones a 1.000 metros de los centro poblados y prohibir el uso de aviones para la aplicación de estos productos.Entre los puntos medulares de la propuesta, el ecologista anticipó: "vamos por mil metros libre de fumigaciones alrededor de cada pueblo y la prohibición de la fumigaciones aéreas en toda la provincia porque es incontrolable, el que dice que se puede controlar miente".El lunes, en la Legislatura, el gobernador Miguel Lifschitz había tocado el tema al considerar a los agroquímicos un "tema polémico" que genera controversias y que debe resolverse "desde la política".Consideró de "extrema importancia" el abordaje del tema para "evitar conflictos de carácter social y para asegurarnos también la protección de la salud de los santafesinos". Consideró además que las controversias se dan en todos los ámbitos (técnico, científico y productivo), por lo que consideró "esto debe resolverse desde la política", ya que son los funcionarios del gobierno y los legisladores "los que tenemos la obligación de establecer un marco adecuado que permita conciliar las miradas, las perspectivas y los intereses en beneficio del interés general y de la población".Dos semanas antes, el proyecto de la diputada oficialista Inés Bertero, que había logrado media sanción en la Cámara Baja, perdió estado parlamentario al no se incluido por el Ejecutivo para su tratamiento en Senadores. Era una iniciativa elaborada con un amplio consenso de actores públicos y privados, como funcionarios del Ministerio de la Producción, SENASA, INTA, productores, académicos, contratistas y proveedores de insumos, que introducía dos modificaciones inéditas a la normativa vigente: un área libre de químicos en torno a todos los centros poblados con la obligación de promover allí la agroecología y la figura de un veedor, que encarnaría en cada localidad un ingeniero agrónomo con la facultad de aprobar y fiscalizar pulverizaciones en zonas periurbanas.La diputada socialista consideró que "son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley". Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con la iniciativa consideró que "hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios", a lo que sumó la falta de información "desde las esferas públicas" sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias. Esa situación -consideró- "ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población". Por este motivo, consideró que falta "seguir dialogando" y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, "que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad". (El Litoral)