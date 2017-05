Trabajadores de la carne iniciaron las negociaciones paritarias

Los trabajadores de la carne tuvieron la primera reunión paritaria con la cámara empresarial del sector, a nivel nacional. "Vemos que la inflación supera el 25 por ciento y en la paritaria estamos en discusión porque nos quieren ofrecer menos del 20 por ciento. Repercute en el trabajador y en las empresas también. En carnes rojas nos plantearon lo que podían dar y seguimos discutiendo. En el sector avícola, durante mayo nos sentaremos a negociar", adelantó el Secretario General del Sindicato de la Carne Filial Diamante ? Crespo e interventor de la filial Paraná del gremio, Elbio Schaab.



Luego, sostuvo que "en la región bajaron las ventas y las empresas están trabajando por garantía horaria, ajustándose al mínimo de horas, con una garantía de 70 horas de manera quincenal".



Asimismo, afirmó que "muchas empresas decidieron solicitar el Repro (Programa de Recuperación Productiva) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación"; pero se mostró prudente sobre su factibilidad, al aclarar que "esa herramienta puede no funcionar sin otras definiciones más profundas que la acompañen".



Grave situación



Schaab acotó además que "hoy el sector está complicado. La situación se agrava en la zona porque tenemos mucho mercado interno antes que exportador y son muchas empresas chicas las que funcionan. A los trabajadores les subieron los impuestos, a las empresas también y no la están pasando bien".



"Más allá del acuerdo alcanzado en 2016 en el rubro de carnes rojas, que fue del 42 por ciento, la escala salarial ya venía con atraso y otra vez se vino abajo porque la inflación la superó ampliamente", describió para subrayar: "A los empleados no les alcanza lo que están cobrando para tener su canasta básica. Hoy no tenemos despidos masivos, algo fundamental para el sector, pero sí hay empresas con situaciones críticas en otras provincias, que tienen muchos empleados y con empresarios que son de otros países. La están pasando mal", cerró. (Paralelo 32)