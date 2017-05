"No pensé que iba a ser para tanto", dijo Érica Romero tras su aparición

Sociedad Encontraron sana y salva a la mujer que había desaparecido en Mar del Plata

Erica Melisa Romero, la joven que fue intensamente buscada durante cinco días, fue localizada este martes en Mar del Plata y trasladada a la comisaría 3° para que declare ante el fiscal Leandro Arévalo.La mujer de 32 años apareció el martes a la tarde en una casa en la calle Aguado 1.655, que pertenece al hombre que apareció junto a ella en un video que circuló en las últimas horas. Esas imágenes fueron registradas el sábado a la noche y muestran a la mujer caminar por la esquina de Moreno y Corrientes en la ciudad balnearia. Hasta el momento no se conoció la identidad del hombre.Según trascendió, la joven se habría ido para estar con un hombre con el que había comenzado un romance y en esas circunstancias fue que abandonó su casa. "Me quedé sin batería en el celular", le informó al fiscal y ratificó que el mensaje publicado en su muro de Facebook el domingo por la noche lo había escrito ella.Entre el domingo y el lunes una serie de mensajes privados y públicos agregaron incertidumbre a la búsqueda de la mujer, ya que por un lado le aseguró a familiares y amigos que iba a volver a su casa este martes, y por otro escribió que se encontraba de viaje y en buen estado.Erica Romero había sido vista por última vez el jueves por la noche, y desde el viernes familiares y amigos comenzaron con la búsqueda de la mujer, madre de un hijo de 4 años y de una hija de 1.La denuncia fue oficializada el domingo, y en declaraciones a los medios la madre de Romero dijo que el jueves, "cuando llegué a las 10 de la noche me encontré con que los nenes estaban solos. No me respondió el teléfono. Tuve un mensaje diciéndome que estaba en casa a las cinco de la tarde, pero cuando llegué no la vi más".