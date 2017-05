Busca operarse para postularse como aspirante para la Escuela de Policía

A Juan Bustamente le diagnosticaron a los 14 años, miopía con astigmatismo, cuadro que ja ido incrementándose con el paso de los años. "El globo ocular se transforma en algo parecido a una pelota de rugby. Esperé más de 20 años para operarme, y ahora me dijeron que se estancó la miopía y puedo hacerme la cirugía", mencionó a Elonce TV.



Juan relató que hace 20 días perdió su trabajo.



Bustamente indicó que la cirugía refractiva, a la que espera poder acceder, "tiene un margen de error muy pequeño". Debe reunir para tal fin, 54 mil pesos. Organizó la venta de un bono contribución para recaudar el dinero para la operación.



Puso relevancia en el objetivo inmediato, tras su tan ansiada cirugía: "Quiero presentarme nuevamente como aspirante para la Escuela de Policía". El hombre expresó que ya se ha presentado en anteriores oportunidades a los exámenes, aunque "la parte óptica es lo que me impedía ingresar", comentó.



Dijo que "física y psíquicamente" está bien.



A su vez resaltó que a la operación "las obras sociales no la cubren. Lo toman como una cirugía estética".



Quienes deseen comunicarse con él, lo pueden contactar por Facebook. Elonce.com.