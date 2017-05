Bullying: "El acosador no tolera la diferencia y provoca sufrimiento"

Sociedad La prevención es la herramienta clave en la lucha contra el bullying

El bullying, una forma de violencia casi siempre sistemática, es moneda corriente en las escuelas, clubes e instituciones de todo el mundo, donde el abuso de poder de algunos niños o adolescentes hacia otros genera intimidación y exacerba las relaciones violentas y agresivas tanto física como psicológicamente.La Psicóloga y titular de la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, Graciela Mántaras, explicó aque es una problemática que se da mayormente en la infancia, aunque también en la adolescencia."Cuando hay un menor que es acosador, la víctima del acoso no tiene un perfil determinado. Todo diferente puede ser acosado por quien es un acosador. Todo aquello que sea diferente para el acosador, que no tolera la diferencia, será un blanco de acoso", indicó a nuestro medio.Además, dijo que quien se sienta acosado debe dar a conocer la situación para poder buscar una solución. En muchos casos, los niños se callan porque están amenazados, porque les da vergüenza o porque cuando lo contaron no les prestaron atención."Blanquearlo es la herramienta por excelencia. Es importante que en las instituciones educativas los adultos estén muy empapados de esta temática para dar crédito a la palabra de alguien que dice ser acosado, para detectarlo y también tomar medidas en este asunto", finalizó.