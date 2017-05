Encontraron sana y salva a la mujer que había desaparecido en Mar del Plata

Romero, de 32 años, fue trasladada a una comisaría, donde el fiscal de la causa le tomará testimonio.



Romero, madre de dos niños de 4 y 11 años, fue encontrada por la policía luego de un rastreo de imágenes y pistas que se siguieron en una vivienda que pertenecería al hombre que la acompañaba el sábado pasado caminando por el centro de Mar del Plata, según un video difundido por la policía.



La denuncia fue oficializada el domingo, y en declaraciones a los medios la madre de Romero dijo que el jueves, "cuando llegué a las 10 de la noche me encontré con que los nenes estaban solos. No me respondió el teléfono. Tuve un mensaje diciéndome que estaba en casa a las cinco de la tarde, pero cuando llegué no la vi más".