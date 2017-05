Inédito fallo: Hombre deberá mantener a una menor que resultó no ser su hija

Un hombre apeló una resolución de grado que admitió la impugnación del reconocimiento de su paternidad, pero dispuso garantizar y mantener a la menor una cobertura de obra social. La Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia, argumentando que "el recurrente no puede de modo instantáneo apartarse de quien ha sido en los hechos su hija durante años".En los autos "G. P. V. S. C/ O. C. V. S/ Ordinario Impugnación de Paternidad", la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná rechazó el recurso de apelación deducido por un hombre contra la resolución que admitió la impugnación del reconocimiento de su paternidad, pero dispuso que tanto la madre biológica como el actor deben "".En efecto, el Tribunal de Alzada entendió que el resolutorio de grado se encuentra correctamente dictado y debe ser mantenido en virtud de "".que dimanan en particular de la "Convención de los derechos de niño" y la "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad".En este contexto, los magistrados señalaron que "incluso antes de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la jurisprudencia había receptado este tipo de circunstancias respecto a la construcción de la identidad dinámica"., y añadieron: "Ese interés superior es el conjunto de los bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor, y entre ellos el que más conviene en una situación histórica determinada".El fallo destacó que partir de la redacción del nuevo Código Civil y Comercial tal solución "adquiere mayor fuerza a partir de los arts. 1, 2, y concs. que reclaman la resolución de estos casos que involucran sujetos vulnerables precisamente a partir de la susodicha normativa".De este modo,-como el mantenimiento de una obra social- para atender la salud cuando ello pueda ocasionar un grave daño al niño o adolescente,"., pero resaltaron que "es la madre de la niña y el padre biológico de la criatura -con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa y del Estado si fuera necesario- quienes en un tiempo prudencial deberán asumir la exclusiva responsabilidad sobre esta"."Es que el mantenimiento del actor en la cobertura social quey analógicamente del artículo 676 Código Civil y Comercial", concluyó el fallo. Fuente: Diario Judicial