Decenas de estafados por dos agencias en Bariloche con viajes al exterior

Decenas de damnificados por una presunta estafa con viajes al exterior se presentaron esta mañana en la ciudad rionegrina de Bariloche, para denunciar las operatorias en las que vinculan a una mujer que estuvo desaparecido dos días y fue hallada por la policía de Chubut en Lago Puelo la noche del domingo.Fueron recibidos por la fiscal Alejandra Bartolomé y el fiscal de Cámara, Eduardo Fernández, quienes reúnen la documentación para delimitar si Magdalena López Giovaneli, que está en libertad, actuó solo o las agencias de viajes tienen vinculación.En algunos casos, los damnificados acreditaron el pago de viajes al exterior, copias de reservas en hoteles y excursiones pero tras la consulta particular en las empresas emisoras, detectaron que los pasajes emitidos estaban fraguados y en las aerolíneas negaron que la numeración corresponda.Hubo casos en los que los hoteles informaron que las reservas cayeron porque no se pagó en el tiempo previsto y lo mismo ocurrió con excursiones.También hay casos en los que los damnificados ya se encuentran en el exterior imposibilitados de regresar por tickets truchos de aerolíneas.La fiscal Bartolomé precisó al portal DeBariloche que con toda la documentación recolectada estudiará la calificación penal y si la medida alcanza a López Giovaneli únicamente o a más personas vinculadas a las agencias de viajes "Net Sur" y "Butterfly" donde los damnificados realizaron las operaciones con la mujer denunciada."Net Sur" funciona en la calle España 224 y "Butterfly" en Moreno 353, en instalaciones de un hotel.Los denunciantes señalaron que en las tarjetas que entregaba López Giovaneli figura como "socia-gerente" de Butterfly.Algunos tomaron contacto con las agencias desde donde se debitó en las tarjetas de crédito y alegaron que la mujer denunciada realizaba el trabajo por cuenta propia y solo "le prestaban un mostrador".Hasta el momento Bartolomé suma unas 25 denuncias con operatorias similares y en todos los casos los damnificados señalan a López Giovaneli como la responsable de la operatoria.La fiscal confirmó que el domingo solicitó la detención de López Giovaneli pero una vez encontrada en Lago Puelo y trasladada a la ciudad, el juez Martín Arroyo le concedió la excarcelación.El pedido de detención surgió de manera posterior a la búsqueda de paradero ya que no existían denuncias penales previas a la desaparición de López Giovaneli sino que los primeros denunciantes acudieron a la fiscalía el sábado, una vez difundida la fotografía y la búsqueda de la mujer.