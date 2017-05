Caso Araceli: "Que los culpables no salgan más de la cárcel", pide su familia

"Hoy hace un mes que empezamos con todo esto de buscar a mi hermana, tratando de encontrarla con vida. Queremos una justicia justa, que no pasen más estas cosas y que la gente que hizo este daño no salga nunca más de la cárcel", dijo esta mañana Andrés Orellano, hermanastro de la joven asesinada.



El hombre cuestionó a la investigación realizada en torno a la búsqueda de su hermana, ya que consideró que "fallaron muchas cosas".



"Hay muchas cosas que no se hicieron y, si se hicieron, se hicieron mal. Hubo muchas dudas, sabemos cuáles fueron las cosas se hicieron mal. Por ejemplo, dejaron suelto a ese muchacho (por Darío Badaracco, el principal detenido por el crimen), cuando en realidad tenía que estar preso tras las primeras declaraciones", dijo.



Badaracco, quien ayer se negó a declarar ante la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, y los colegas de ésta, Héctor Scebba y Alejandra Alliaud, pero seguirá detenido al igual que los otros seis sospechosos, era la última persona que había visto con vida Araceli y declaró dos veces en el marco de la causa como testigo, pero recién fue detenido tras el hallazgo del cadáver.



Orellano puso como ejemplo que "cuando Badaracco dijo a los investigadores que fue a la remisería y dijo que estaba cerrada y resulta que la remisería estaba abierta las 24 horas. Lo comprobamos nosotros y se lo dijimos a la fiscal, le dijimos que Badaracco estaba mintiendo. Sólo nos escuchaban, pero no hacían nada".



Además, consideró que "es probable" que los autores del crimen de su hermana "hayan plantado cosas para despistar" a los investigadores y que "no pudiéramos encontrarla", y agregó que, a su criterio, los homicidas "hicieron un trabajo muy sucio".



Finalmente, el hombre dijo que su familia "está unida, pensando en Araceli" y que esa unión les da "mucha energía para salir adelante".



Araceli fue vista por última vez el 1 de abril pasado y su cuerpo fue hallado el jueves pasado debajo de unos escombros en el patio de la casa de Badaracco, en Alfonsina Storni 4477 de Lomas Hermosa, en San Martín.



Ese mismo día fueron detenidos por el homicidio Carlos Damián Alberto Cassalz (34), dueño del corralón donde trabajaba Badaracco; los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos y Marcos Ibarra (32), mientras que a Hugo Martín Cabañas (46) y Marcelo Ezequiel Escobedo (37) los apresaron por "encubrimiento".



Mientras que Badaracco escapó la misma tarde del hallazgo del cuerpo pero fue detenido la noche del viernes en el Bajo Flores porteño.



Según las fuentes, el principal sospechoso, Cassalz, los hermanos Ávalos e Ibarra fueron indagados por el delito de "homicidio agravado por la pluralidad de autores y femicidio", un delito que prevé la pena de prisión perpetua.



De acuerdo a los investigadores, Badaracco tenía antecedentes penales por robo y encubrimiento, mientras que Cassalz fue miembro de una superbanda de secuestradores que actuó entre 2001 y 2002, y estuvo preso hasta 2005, cuando fue excarcelado.



En tanto, Cabañas y Escobedo son empleados del corralón del Cassalz y están acusados de haber ayudado a Badaracco a huir cuando era buscado por la desaparición de Araceli.