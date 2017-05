Su hija comenzó tratamiento contra el cáncer gracias a la ayuda de la gente

Días atrás, una mujer pidió ayuda para conseguir la droga que su hija, de 15 años, necesitaba para comenzar un tratamiento contra el cáncer de hueso, dado que la joven padece osteosarcoma en el fémur de la pierna derecha, enfermedad que le fue detectada hace dos meses. El medicamento no ingresa al país desde hace varios meses.La solidaridad de la gente no tardó en llegar: gran cantidad de personas se comunicaron con ella para ofrecerle lo que buscaba. Al otro día, de las diez cajas que necesitaba consiguió siete. "Ya tengo para la primera quimio. Dentro de quince días necesitaré para la segunda, y así sucesivamente, para los tres meses de esta primera etapa de quimioterapia", había contado a, mientras que aseguraba que "no es una droga cara, es difícil de conseguir".Con el paso de los días los buenos gestos continuaron replicándose y ya consiguieron los medicamentos para el segundo ciclo del tratamiento. Emocionada, Ana Balducci, oriunda de Victoria, agradeció la ayuda y en las redes sociales expresó que "tenemos la continuidad asegurada. Además de la colaboración de todos ustedes, el Estado también se hizo presente y completó las que faltaban. ¡¡Muchas gracias a todos!!".Destacó el acompañamiento de todos: "tengo gente tan maravillosa a mi alrededor, los cercanos y los lejanos, los conocidos y los desconocidos. La solidaridad elimina barreras, entrega amor y nos pone en lugar del otro. Y en una sociedad así vale la pena vivir y proyectarse. No encuentro el adjetivo correcto para expresar con palabras lo que siento".Su hija ya comenzó el tratamiento y está en camino a recuperarse. Días atrás, había contado que "tiene un 80% de posibilidades de curarse"."Mi hija en camino a restablecer su salud, largo, pero sabemos que será exitoso... Y yo sosteniéndola, fortalecida por tantos mensajes, palabras y gestos de amor hacia nosotras. Gracias, sin ustedes no hubiese podido comenzar el tratamiento ni haber conseguido tan rápido la droga faltante", contó.