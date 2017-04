Busca a quienes intentaron salvar a su papá, que murió en un subte

Alicia está aún conmovida por la inesperada muerte de su papá, Luis Marsilia, que nunca llegó a cruzar los molinetes de la estación Los Incas porque sufrió un paro cardíaco dentro de la terminal de subte. La tragedia familiar ocurrió el pasado 20 de abril y, desde el día siguiente, esta enfermera busca a los héroes anónimos que ayudaron a su padre y la contuvieron en medio del sufrimiento."Al día siguiente fui a la estación a la misma hora y no los vi. Quería agradecerle. Por eso hice una fotocopia con una foto de los dos. Compré una cartulina y un fibrón negro, y escribí ese mensaje que estaba pegado en la estación", contó Alicia al diario La Nación."El era Luis: Mi Papá. El 20/04 se descompuso acá en el subte. y falleció.Yo quiero agradecer a la gente que no lo dejó solo. A vos que le hiciste R.C.P. A vos que me llamaste por T.E. A vos que te fuiste hasta el hospital para saludarme a través del vidrio. A todos quiero devolver el mismo abrazo que me dieron el jueves. Muchas gracias en nombre de mi familia", escribió."Cuando fui a pegar los carteles, a los dos días, puse uno justo en el lugar donde se murió. Otro, a la entrada, y otro, a la salida del subte. Cuando estaba pegando ese último vino un señor de Metrovías, al principio de mala manera, y me preguntó qué estaba haciendo. 'No puede pegar nada, sáquelo'. Yo, llorando, le mostré lo que estaba escrito en el cartel y le dije que estaba viendo si encontraba a la gente que ayudó a mi papá. Le dije que sólo quería que lo dejen pegado un rato a ver si alguno lo veía", contó. El cartel estuvo un día en ese lugar.La foto del cartel fue compartida en las últimas horas y se volvió viral. "A mí todos me dicen que murió en el acto, pero mi miedo es que haya tenido unos minutos de estar consciente y que estuviera solo, asustado y triste hasta que yo llegué. Eso es lo que a mí me angustió y angustia mucho. Si habrá pensado 'estoy solo en el piso frío del subte y lastimado'. Por eso quería agradecer a esa gente. Yo no le saqué ni una foto a esa cartel. Ni siquiera sabía que estaba en redes sociales esa foto", dijo.