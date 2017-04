Santafesinos marcharon para pedir Justicia por la inundación del 2003

Este sábado por la tarde, cientos de santafesinos que se vieron afectados por la inundación del 2003 se concentraron en la Plaza del Soldado para marchar hasta la plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno de la provincia.En la oportunidad, se leyó un documento conjunto de distintas agrupaciones sociales y políticas. "Quieren hacer prevalecer el derecho individual de Marcelo Álvarez sobre los derechos colectivos de 150 mil seres humanos, sobre 28 mil familias inundadas, sobre 158 muertos", se pronunció en la apertura del acto.Como cada año que pasa, el grito central es hacia la Justicia: "De esto tendría que hablar esta Corte, del crimen hídrico". Además se dijo que "de los responsables de la obra, de avisar la evacuación, de cuidar lo ciudadano, pero esto no es así. Ellos solo miran la formalidad de lo legal y nos tratan de conducir a una trampa inmunda".También se manifestó que "a esta provincia le faltan cuatro leyes fundamentales: ley de agua, ley de suelo, ley de agrotóxicos y ley de prevención de reducción de riesgos de desastres. Los cuatros locos inundados han dicho que no se hagan los tontos los diputados y senadores, no nos vengan con la frase que nadie les avisó. Estas leyes son importantes en la vida y para el futuro de todo el pueblo santafesino".Asimismo, el momento más emotivo del acto fue cuando los representantes de las organizaciones expresaron que "la Justicia tiene la oportunidad histórica de esta causa, si la cierra sella la impunidad que seguiremos sufriendo los santafesinos y santafesinas, y no solamente los inundados e inundadas. De lo contrario daremos un paso en dirección a restañar las profundas heridas que aún nos quedan".