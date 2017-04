Cruz Roja identificará a 95 argentinos caídos en Malvinas enterrados como NN

Avanza el proceso de identificación de los 123 soldados argentinos que perdieron la vida en la guerra de Malvinas y que todavía no se sabe en qué tumba del Cementerio de Darwin están enterrados.



En las últimas horas la Cancillería confirmó que consiguió la autorización de 95 familias para que la Cruz Roja proceda a realizar el trabajo de identificación de los restos de los ex combatientes.



Según informó Télam, fuentes de la Cancillería revelaron que la comisión especial de la Cruz Roja comenzará las tareas el 19 de junio, y el trabajo se extenderá hasta fines de agosto. "Antes de fin de año estará listo el informe final", aseguró la Cruz Roja, según afirmó la Cancillería.



Tras la finalización de la tarea, la Cruz Roja le llevará los resultados al Equipo de Antropología Forense en Córdoba para que se realicen cruces de datos.



En total, son 123 los ex combatientes que no fueron identificados, y hasta el momento Cancillería consiguió el visto bueno de 95 familias. Con el resto de los familiares no se pudo avanzar porque, según explicó el ministerio a cargo de Susana Malcorra, "aún no fue localizado porque algunos familiares ya fallecieron o no pueden ser hallados".



En el marco de la colaboración de la Cruz Roja, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, se reunió esta semana en Ginebra, Suiza, con representantes del Comité Internacional de esa organización.



Tras el encuentro con Angela Gussing, directora regional para América Latina de la Cruz Roja internacional, la comitiva argentina resaltó el acompañamiento que de las familias de los caídos que facilitaron su ADN para compararlo con las muestras que se recojan en el cementerio de Darwin.



Hace algunos días, el jefe del Plan del Proyecto Humanitario acordado entre Argentina y Gran Bretaña, Laurent Corbaz, explicó que en mayo empezará el traslado del equipamiento necesario a las islas, para que el proceso de identificación pueda comenzar a mediados de junio.



Junto a Corbaz, el equipo que trabajará en Darwin estará integrado por especialistas forenses argentinos y británicos. Entre los argentinos, habrá miembros del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense.