Quién era el agente asesinado mientras hacía tareas de inteligencia en una villa

Sociedad Decretaron un día de duelo nacional por la muerte de un policía

Los compañeros que compartieron las aulas de la escuela de suboficiales y agentes Enrique O'Gorman no olvidan su compañerismo y su solidaridad. También recuerdan su amor por ser policía. Alan Dolz sentía una inmensa pasión por pertenecer a la Policía Federal, pero sus sueños se interrumpieron en medio de una misión: fue asesinado a balazos cuando hacía tareas de inteligencia criminal sobre una banda narco en la villa Loyola, en San Martín."Amaba ser policía. Amaba su trabajo. Era una muy buena persona", sostuvo un jefe policial.El 30 de enero pasado, el agente había escrito en su perfil de Facebook un mensaje que hoy parece premonitorio: "Señor, dale paz a mi madre para que pueda dormir sin preocupaciones mientras yo estoy velando por la seguridad de otros, dame corazón para no quebrar mi voz cuando cae un camarada, y con la mirada perdida casi en llanto volver a casa y decir que todo está bien para preocupar a nadie. Por último, dame un poco más de tiempo para abrazar a mis padres y a mi hermana antes de ir a tomar servicio, y el día que tu me llames me dejes poder cuidar a los que dejo acá, porque esa siempre ha sido mi función, velar por ustedes desde el más allá... AMO MI QUERIDA PFA".Dolz fue asesinado anteayer. El drama comenzó a las 10.20, cuando la brigada de Operaciones Federales de Drogas integrada por Dolz, el subinspector Walter Zárate y el agente Hernán Godoy Manzanares salió en un móvil no identificable hacia la villa situada a pocas cuadras de las avenidas General Paz y Constituyentes."La brigada tenía que hacer tarea de campo o inteligencia criminal. Obviamente no estaban uniformados", dijo otro jefe policial. Trabajaban en la investigación de puntos de venta de droga en la villa Loyola, encomendados por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.Los restos de Dolz fueron inhumados hoy en el Nuevo Panteón Policial del Cementerio de la Chacarita.Estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a la subjefe de la Policía Federal, comisario general Mabel Franco, y representantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, está en una visita oficial en China.Anteayer, la vicepresidenta Gabriela Michetti, en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Mauricio Macri a Estados Unidos, firmó el decreto 296/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, donde se declaró un día de duelo nacional por el homicidio de Dolz.El decreto establece el duelo nacional de un día, que implica que la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos. Además, expresa las condolencias del Gobierno a la familia de Dolz.